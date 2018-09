Closing party al Trappeto lido con Maurizio Macri'

Per voi è il 15 settembre per noi è il 45 agosto .

Per noi è stata una stagione memorabile e dopo l’ enorme successo dello scorso sabato abbiamo deciso di fare UNA DATA EXTRA.

TRAPPETO e TRAPPETO LIDO (industrie del divertimento) ancora una volta insieme per salutare questa magnifica estate 2018.

SABATO 15 settembre - TRAPPETO LIDO

Va in scena il grande evento di fine estate: Trappeto e Trappeto Lido insieme per un gran finale di stagione.

I nostri DJ si affronteranno a colpi di mix con una grande animazione e gli effetti speciali non mancheranno in una serata assolutamente da non perdere!

Dj-Set Tonio Bonerba - Beppe Dex - con Guest Dj Maurizio Macrì

Cena, Ballo o Privè? Scegli la Tua formula per vivere la prima notte d'estate da protagonista.

Ingresso gratuito entro l'1 per le donne in lista accrediti (previo invio sms con cognome e nome di ognuna)



Per prenotazioni, cene privè, liste e accrediti donna chiama il : 3331383031