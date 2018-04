Closing party al Trappeto

In una vera e propria “BATTLE” tra i protagonisti dei tre format sarete voi a decidere e ad incoronare il miglior FORMAT della stagione.

Sabato 21 APRILE CLOSING PARTY@TRAPPETO

#THEBATTLE!!!! + CENA SPETTACOLO CON #PUMMAROLASOUND

Siamo giunti al termine di una stagione emozionante e ricca di successi

Per questo closing party ospiteremo i tre format che hanno contribuito al successo di questa stagione invernale ovvero

#TODAJOIA

#MADEIN90

#DAMEREGGAETTON





-#TODAJOIA

Il party che impazza sulle spiagge estive Tanti GADGET , ALLESTIMENTI ed ANIMAZIONE per un super Sabato Notte

#Todajoiaontour dj: Tony loco Italo Perez

Voice :Maba



-#MADEIN90

Canterai e Ballerai senza sosta *TUTTE LE HIT* degli ANNI '90/2000, quelle che ascoltavi in radio, nelle compilation, quelle che registravi nelle cassettine, quelle di cui provi nostalgia, quelle dei tuoi primi limoni in discoteca e quelle che ancora adesso ti fanno saltare!

#Madein90 dj : Purple P



-#DAMERAGAETTON

Dame Reggaeton la festa più irriverente , il brand dell’intrattenimento Hip Hop / Reggaeton / R&B che si sta affermando nel sud Italia.

#dameraggaetton dj: El duca

Voice: Elly



CHE LA BATTAGLIA ABBIA INIZIO!!



DJ RESIDENT TRAPPETO

Tonio Bonerba / Voice: Leo Siciliano/ Percussion Live:Vito Tribuzio

Friend dj: jaco



dalle 21 invence #CENASPETTACOLO con #PUMMAROLASOUND



Energia, divertimento e tanta musica



Tre componenti essenziali che fanno dei Pummarola Sound una delle realtà più apprezzate del genere.



Al fine di ottenere un risultato esplosivo ognuno dei componenti viene da esperienze professionali in ambito artistico e musicale diverse, sapientemente mescolate per rendere più che interessante il progetto.



Il loro successo negli ultimi anni è aumentato e si è poi consolidato grazie anche ad apparizioni TV in Rai e Mediaset e ad esibizioni nei locali più "IN" d'Italia. Non da meno il successo conseguito all'estero grazie ad una vera "campagna" in Russia dove sono molto apprezzati.





AL TRAPPETO ARRIVARE PRIMA CONVIENE!!



INGRESSO OMAGGIO ENTRO L'00.30 per tutti coloro che contatteranno il 3282677160 comunicando il proprio nome e cognome!





Ingresso soggetto a selezione



Possibilità di CENA comprensivo di ingresso disco

(Solo su prenotazione)



INFO / PRENOTAZIONI PRIVE''



