Club 27con Ippolito Chiarello

A SPAZIOleARTI primo appuntamento della nuova stagione di prosa ”A CUORE APERTO” con lo spettacolo CLUB 27

La Luna nel Letto/ Nasca Teatri di Terra

con Ippolito Chiarello



testo di Francesco Niccolini

regia Michelangelo Campanale



Un uomo radio. Una consolle da dj, un microfono. E delle storie da raccontare preferibilmente di notte. Storie di grandi miti, autentiche stelle: quelle del rock, quelle del Club 27.



Leggende del rock, di cui sappiamo tutto, ma che abbiamo voglia di ascoltare ancora una volta. “One more time” .



Racconti, canzoni, parole, dedicate alle star esplose in cielo (o agli inferi) all’età di 27 anni: Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Janis Joplin, Robert Johnson, Jim Morrison, Amy Winehouse, e tutti gli altri del Club.

Gli immortali per eccellenza, in preda al loro distruttivo delirio di onnipotenza, dalle vite tragiche e “mortali”.



Ippolito Chiarello, nei panni di un dj notturno, riporta in vita i miti del Club 27 attraverso le loro storie e la loro musica, in una notte molto rock senza tempo e senza spazio.