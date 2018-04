Leggende del rock al Teatro Abeliano con lo spettacolo "Club 27"

Un uomo radio. Una consolle da dj, un microfono. E delle storie, da raccontare preferibilmente di notte. Storie di grandi miti, autentiche stelle: quelle del rock, quelle del Club 27. Leggende del rock, di cui sappiamo tutto ma che abbiamo voglia di ascoltare ancora una volta. One more time, come i bambini che ogni sera hanno bisogno delle stesse fiabe per addormentarsi. Racconti, canzoni, parole, dediche, tutto intrecciato e soprattutto intriso delle storie delle star esplose in cielo (o agli inferi), nel loro ventisettesimo anno di età: Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Robert Johnson, Jim Morrison, AmyWinehouse, e tutti gli altri del club.



E questa notte sono in ottima compagnia, dato che insieme a loro vengono evocati anche Jeff Buckley, Elvis Presley, Andy Warhol. Ippolito Chiarello – nei panni di un dj notturno – riporta in vita i miti del club 27 attraverso la loro musica, le parole, le suggestioni di una notte molto rock, senza tempo e senza spazio, in cui protagonista è il teatro e il suo pubblico, e il sogno più bello che un attore, e un dj, possono sperare di sognare…



L’uomo radio racconta: Ho sempre avuto una passione per i miti, gli eroi e i supereroi: gli immortali, insomma. Ho sempre pensato poi che i miti della musica, in particolare quelli del Club 27, gli immortali per eccellenza, a volte, in preda al loro distruttivo delirio di onnipotenza e nonostante le loro vite tragiche e “mortali”, sono stati supereroi con poteri straordinari, capaci di creare opere che ci salvano attraverso la loro bellezza. Vi racconto storie di miti, quelli maledetti, forse perché sono loro gli ultimi ad averci lasciato in eredità una storia. Forse avrei voluto essere uno di loro.

Mi affascina la loro musica. Mi stuzzica la loro biografia. In fondo i numeri li avrei avuti: del resto, sono nato pochi giorni prima di Kurt Cobain… lui all’estremo nord dell’Europa, e io all’estremo sud. Sarà stato a causa di questo subliminale contagio epocale che i germi delle loro vite e la magia della loro musica si sono depositati dentro di me già da bambino. Chissà… Non lo so come è andata esattamente. Soltanto una cosa mi è chiara: ormai, tutto questo è diventato un’ossessione. Una magnifica ossessione.



Giovedì 12 e venerdì 13 aprile alle 21.00 per la rassegna #AbelianoEvents

CLUB 27

un progetto di Ippolito Chiarello

Testi di Francesco Niccolini

Con Ippolito Chiarello

Regia Michelangelo Campanale, Ippolito Chiarello, Francesco Niccolini

Nasca Teatri di Terra / con il sostegno della Compagnia La Luna nel Letto.

"We can be heroes, just for one day"

Heroes, David Bowie



Biglietti:

INTERO 15 euro | RIDOTTO* 12 euro



ONLINE** E PREVENDITA biglietto dinamico a partire da 8 euro

valido fino alla mezzanotte del giorno prima dello spettacolo



*per studenti, over 65, soci Coop + 1 accompagnatore, possessori di Carta Più Feltrinelli, abbonati alla stagione teatrale del Teatro Comunale di Bari e abbonati alla Stagione della Fondazione Petruzzelli

** su www.bookingshow.it



acquistabili presso:



- il Teatro Abeliano, via Padre Massimiliano Kolbe 3

tel: 080.542.7678

dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17 alle 19.30



- il Teatro Kismet, strada San Giorgio Martire 22/F

tel: 080.579.76.67 int. 123

dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 dalle 16.30 alle 18.00



- Infopoint Turistico Bari, Piazza del Ferrarese 29

tel. 080.524.22.44

tutti i giorni dalle 9.00 alle 23.00 (fino al 15 ottobre)



- tutti i punti di prevendita della Bookingshow (tra cui Box Office La Feltrinelli – Via Melo da Bari, 119) nei quali è prevista una maggiorazione del 10% sul costo del biglietto



- l’ Officina degli Esordi, via Crispi 5

tel: 080.914.85.90

dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 20.00