Il Dj di fama internazionale Claudio Coccoluto a Bari per il Soul Club

Venerdì 2 marzo, a Villa Massimi Losacco per il Soul Club, progetto dedicato al club e alla musica Black nelle sue varie sfaccettature, con un occhio particolare al Soul, funk, jazz, disco e un certo tipo di house music, sarà proposta l’esibizione del dj Claudio Coccoluto, uno dei più noti nel panorama clubbing italiano e internazionale.

Originario di Gaeta, si è avvicinato al djing all’interno del negozio di elettrodomestici del padre ed è in attività dalla fine degli anni ’70, da quando ha iniziato a lavorare presso una radio locale. Da questo periodo ha iniziato un percorso ricco di riscontri e soddisfazioni che l’hanno portato ai vertici della notorietà nel settore della musica. Tra i vari successi è stato il primo dj europeo a suonare al Sound Factory Bar di New York. Ha, inoltre, condotto il programma “C.O.C.C.O.” su Radio Deejay e ha fatto parte della Giuria di Qualità del Festival di Sanremo nel 2003. Nel 2007, con la casa editrice Einaudi, ha scritto un libro nel quale parla di se stesso e della sua carriera, “Io, dj” e nel 2014 ha partecipato come ospite-docente ad “Area Sanremo”, l’unico concorso che permette ai giovani di accedere al Festival della Canzone Italiana.

Durante questo appuntamento, Coccoluto proporrà il suo djset di base house, che perlustrerà i vari ambiti della musica elettronica, utilizzando il vinile, supporto che più rappresenta, secondo lui e secondo il concept stesso del club barese, la musica di qualità.

Con lui in consolle ci sarà anche Andrea Fiorito, promotore insieme ad Alessio Artuso e Guido Losacco, del progetto Soul Club, che a seguito della sua lunga esperienza berlinese ha voluto dar vita ad un contenitore culturale con respiro internazionale, pensato per gli amanti della buona musica e buon cibo. Infatti al piano superiore della prestigiosa Villa Massi Losacco, realizzata nel 1890, è stata allestita una zona ristorante nella quale lo chef Tatiana Guglielmi, originaria di Polignano, propone i suoi menù. La valorizzazione del territorio è un elemento importante del Soul Club, dove trovano spazio band e djs pugliesi, al pari di artisti nazionali e internazionali. Infatti oltre a nomi come il dj Kenny Carpenter, Nicola Conte e Leo Mas, tanto per citarne alcuni, qui si sono esibiti anche i locali Fresh & the synthomatics, I Pommodors,Spaghetti Brothers, Brazilian like trio e molti altri ancora.

Soul Club c/o Villa Massimi Losacco – Stradella Massimi Losacco, 8 – Bari

Infoline: 3497563301

Apertura: 21:30