Al Teatro Duse di Bari in scena la commedia brillante di Dario Fo "Non tutti i ladri vengono per nuocere"

Dal 03 Febbraio 2018, ogni sabato alle ore 21:00 e ogni domenica alle ore 19:00, presso il Teatro Duse di Bari, l' Associazione Culturale "Codicearte" porterà in scena la commedia brillante di Dario Fo "Non tutti i ladri vengono per nuocere" con Gianni Ciardo e Caterina Firinu, Tiziana Gerbino, Vito Latorre, Marilù Quercia, Bruno Verdegiglio.



Regia: Gianni Ciardo

Scenografia: Damiano Pastoressa

Info e prenotazioni: 080/5046979 - 371/3791440

Allora:…Tutti i guai vengono per nuocere, ed è una cosa sicura, la garanzia la danno già tutti gli italiani inclusi i baresi! Invece, “Non tutti i ladri vengono per nuocere” è una cosa più sicura per far sì che gli italiani vengono protetti dai guai! Dario Fo, premio Nobel, scrittore, attore, regista vero senza discussione con invece cognizione di vita e Teatro vero! La Compagnia fedele del Teatro Duse con Gianni Ciardo, Caterina Firinu, Vito Latorre, Marilù Quercia, Tiziana Gerbino, Bruno Verdegiglio, con l’ amore vero per il Teatro italiano ulteriormente si cimenta con un testo datato facendone ancora una volta uno spettacolo comprensibile brillante ma soprattutto dignitoso.