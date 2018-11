Al cinema Splendor il docufilm 'Coi piedi per terra', film on the road sul tema dell’agricoltura biologica

Il 12 novembre ore 21.00 presso il cinema Splendor di Bari sarà proiettato il documentario “Con i piedi per terra”, patrocinato dal WWF. Si tratta di un film on the road, che affronta il tema dell’agricoltura biologica, concentrandosi sui piccoli produttori e sulle varie realtà locali che la sostenibilità la praticano quotidianamente, al di là del marketing.



Programma :

ore 20.00

Inizio del mercatino agricolo a cura di AIAB Puglia con degustazione a cura di Associazione Regionale Apicoltori, Azienda agricola Clemente Biagio, Oro del Parco Az. Agricola Girardi Anna Maria, Panificio Adriatico, Perrini Organic Vine & Wines, Siloe Coop. Soc – Comunità Sannicola.

Il WWF Alta Murgia Terre Peucete sarà presente con un banchetto informativo.

ore 20.50

Rosa Colella e il coro In-canti di donne introdurranno il documentario con una serie di canti popolari tradizionali.

ore 21.15

proiezione docufilm

ore 22.45

Rosa Colella e Don Dante (Siloe cooperativa sociale) interverranno e commenteranno il documentario insieme al pubblico.