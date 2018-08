Il festival Italians Do It Better porta all'Eremo Club di Molfetta Colapesce, Carolina Bubbico e Maffei

Italians Do It Better è un festival musicale pensato per promuovere la migliore musica italiana, con particolare attenzione alla scena contemporanea. Un evento che ospita artisti italiani indipendenti, prediligendo il cantautorato, nel tentativo di colmare un vuoto qualitativo cui la scena musicale assiste in questi tempi. La prima edizione del festival con una line-up di tutto rispetto composta da COLAPESCEaccompagnato dalla Infedele Orchestra, CAROLINA BUBBICO e da MAFFEI approda all’Eremo Club domenica 19 agosto ( apertura porte alle 20.30; ticket 10 euro + d.p., prevendite disponibili nel circuito vivaticket.it, info: 340/7225770 ).

Ospite super atteso, è Colapesce, uno dei talenti più fulgidi e cristallini del microcosmo autoriale, un artista capace di muoversi tra stili diversi, che si diverte a giocare tra pop e soluzioni più sperimentali, e che ha conquistato la critica sin dal suo debutto discografico. “Infedele”, il disco uscito nel 2017 ha confermato lo spessore dell’artista e rappresentato un manifesto del Colapesce pensiero: prodotto dallo stesso Lorenzo Urciullo (vero nome del cantautore siciliano) insieme a IOSONOUNCANE e Mario Conte, mostra un musicista in stato di grazia e in grado di mischiare musica colta e leggera, rock e fado portoghese, musica elettronica e free jazz. Il risultato dal vivo è un sound unico, personale e di grande impatto, grazie soprattutto allaInfedele Orchestra, la band che accompagnerà Colapesce sul palco dell’Eremo Club, in cui militano lo stesso Mario Conte, il talento cristallino e imprevedibile di Adele Nigro (meglio conosciuta come Any Other), il drumming chirurgico di Giannicola Maccarinelli (aka Bonito Belissimo dei Joy Cut), il tocco suadente di Andrea Gobbi al basso e il sax impazzito di Gaetano Santoro.

Accanto a Colapesce, Italians do it better festival punta su un talento della Puglia, Carolina Bubbico, pianista, cantante, compositrice, che vanta numerose collaborazioni di prestigio, partecipazioni in tv e in radio sui maggiori network nazionali. Conosciuta al grande pubblico con l’esperienza del Festival di Sanremo nel 2015, come direttrice d’orchestra per “Il Volo” e Serena Brancale, Carolina Bubbico è considerata dalla critica una certezza della scena d’autore italiana.

A completare la line up della serata, sarà Maffei cantante e chitarrista brindisino creatore del progetto pugliese Maffei!. A pochi mesi dall’uscita del singolo che anticipa il nuovo album, Maffei è un artista che incarna la figura del moderno cantastorie a cavallo tra la realtà cittadina, i social network, le ex fidanzate, i bicchieri di troppo e le mille sigarette. Dopo il primo disco - una miscela ben oliata di sinth pop, punk e rock - ha aperto i concerti di Calcutta, Giorgio Poi, Canova, Gazzelle e Lo Stato Sociale.

Domenica 19 agosto

ITALIANS DO IT BETTER FESTIVAL con COLAPESCE & Infedele Orchestra, CAROLINA BUBBICO, MAFFEI

