In Fiera la Fattoria di Coldiretti tra eccellenze e prodotti a km zero

La fattoria Coldiretti è stata allestita sul piazzale 114/a della Fiera del Levante, per far vivere alle famiglie una giornata da contadino nella stalla, nell’orto, nell’agriasilo per i più piccoli o nel mercato a km 0 di Campagna Amica.

L’agriasilo accoglie i consumatori in erba e le famiglie, l’orto didattico, lo spazio dell’agricosmetica a base di frutta e olio extravergine di oliva, oltre a prove del gusto attraverso l’incontro con il mondo animale e vegetale, in cui i visitatori sono accompagnati dagli agricoltori e dai futuri “professionisti” del cibo, gli studenti dell’Istituto Alberghiero Perotti di Bari e percorsi guidati con i sommelier del vino dell’Ais di Puglia e i sommelier dell’olio extravergine di oliva di PugliaOlive.

Durante tutta la Campionaria, che si concluderà domenica 16 settembre, non mancheranno workshop e incontri di approfondimento sui temi caldi dell’agroalimentare, a cui parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, del mondo della filiera agroalimentare e dell’università.

La fattoria Coldiretti ha un’area dedicata al mercato di prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero. Qui si possono incontrare i sapori antichi della tradizione mirabilmente esaltati dagli agrichef, dalla pasta di grano Senatore Cappelli alla carne 100% pugliese servita nella braceria, pettole, patatine fritte e taglieri di salumi e formaggi. Un appuntamento per vivere una esperienza unica di vita rurale a domicilio, senza spostarsi dalla città e conoscere il racconto direttamente degli agricoltori sulla loro vita in campagna.

Numerosi i protagonisti della fattoria: dalla mucca Frisona alla Bruna, dai teneri asini di Martina Franca, dal cavallo murgese alla pecora “gentile” di Altamura, patrimonio della biodiversità a rischio di estinzione, fino ai conigli e alle galline, quotidianamente curati e presidiati dal personale dell’Associazione Allevatori.