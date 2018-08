Le nuove collezioni di Maria Elena Savini a Palazzo Pesce

Indossa l’estate mediterranea! Solo 3 giorni per immergersi nelle nuovissime collezioni di Maria Elena Savini. Dal 17 al 19 agosto sotto le volte in tufo un tappeto di fiori colorerà galleria di Palazzo Pesce a Mola di Bari. Sarà come passeggiare per le campagne mediterranee osservando i morbidi petali dei papaveri mossi dal vento, colori intensi che con la loro naturale eleganza decorano il corpo con raffinatezza e semplicità. E per completare il paesaggio campestre bruchi dai colori brillanti, pendenti e collane dalle forme sintetiche e moderne per un outfit originale e unico. La creatività della designer continua a sorprendere il pubblico con proposte sempre nuove e accattivanti. Dopo questa breve esposizione Maria Elena ha rivelato di voler realizzare un evento speciale dedicato alla moda nel mese di settembre… Nell’attesa di anticipazioni godetevi le nuove freschissime collezioni…

Ingresso libero

17 – 19 agosto 2018 h 18.00 – 21.30| Corte di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it