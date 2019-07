A Bari la presentazione del libro 'Il collezionista di santini. Un giallo politico' di Pino Pisicchio

Lunedì 15 luglio 2019 – ore 18.30 nell' Aula Carlo De Trizio – Centro Polifunzionale Studenti in Piazza Cesare Battisti 1 - Bari la Presentazione del libro ''Il collezionista di santini. Un giallo politico'' di Pino Pisicchio (Passigli Editore)

Montecitorio, Roma, 2014. Nel passaggio dalla Seconda alla Terza Repubblica, il Palazzo è squassato non solo da una transizione di potere ma anche da una serie di eventi luttuosi: si suicida in circostanze sospette un deputato, candidato a guidare il partito di maggioranza; un famoso anchor man viene ritrovato cadavere, vilipeso e martoriato, e il vice-presidente dell’antimafia viene massacrato di botte e lasciato mezzo morto per strada.

Nello stesso lasso di tempo, in un’altra parte della città, si consuma un ulteriore fatto di sangue. Protagonisti due balordi, due rampolli di buona famiglia e una collezione di “santini” elettorali.

Indagano su questi delitti, alla ricerca del filo occulto che li lega, un deputato, una giornalista parlamentare e un commissario ex indiano metropolitano. La scena: le aule, i corridoi, gli uffici della Camera dei deputati (quella vera), con i personaggi reali ad animarla, tra il crepuscolo di una stagione e l’irrompere del nuovo stile populista.

Una sorta di House of Cards all’italiana, in cui niente è ciò che appare.

Introduce

Raffaele Guido Rodio

Ordinario Università degli Studi di Bari

Intervengono

Giuseppe De Tomaso

Direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno

Antonio Stornaiolo

Sarà presente l’autore