Lo spettacolo di pupazzi e attori 'Colorful' in scena al Teatro Casa di Pulcinella

Pat Teatro presenta COLORFUL in scena al Teatro Casa di Pulcinella



tecnica pupazzi e attori

età consigliata dai 5



La storia si svolge nel mondo dei colori. È un mondo in conflitto. I quattro regni di questo mondo, il Regno Bianco, il Regno Rosso, il Regno Blu e il Regno Giallo, da migliaia di anni si fanno guerra. Ogni regno è convinto d’essere il migliore, e che il proprio colore sia l’unico vero colore.

Colorful è un viaggio d’avventura, un percorso durante il quale il protagonista cresce affrontando le difficolta, imbattendosi in personaggi amichevoli e non che gli mostreranno vari aspetti del mondo e della vita. È un viaggio picaresco, fantastico, con personaggi bizzarri e una narrazione che mescola momenti comici a momenti poetici in un linguaggio ricco e piacevolmente comprensibile dai bambini.

Lo spettacolo è, inoltre, impreziosito da una scenografia colorata, modulare e dinamica, che prende vita, trasformandosi, davanti al pubblico, nelle vaie ambientazioni, rievocando i giochi infantili delle “costruzioni lego”, con le quali tutti abbiamo amabilmente giocato e non dimenticato.



Costo del biglietto € 8,00

Costo abbonamento n.10 ingressi € 60,00

Gratuito per i bambini fino a 3 anni non compiuti.



Con un unico abbonamento possono accedere in sala contemporaneamente una o più persone (fino a dieci) alla volta.

L’abbonamento dà diritto alla prenotazione telefonica.

Non dà diritto al posto riservato.

E’ necessario confermare telefonicamente la presenza almeno un’ora prima dello spettacolo scelto.

E’ necessario ritirare i biglietti al botteghino almeno mezz’ora prima dello spettacolo.



On line sul sito vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket.

lunedì venerdì ore 9.30 – 13.30

sabato e domenica ore 10.00 – 13.00

da 1 ora prima dello spettacolo