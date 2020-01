Al Planetario di Bari lo spettacolo “I Colori dell’Universo”

Il Planetario di Bari invita all’evento “Il Carnevale della Scienza” domenica 26 Gennaio alle ore 18:00 con lo spettacolo “I Colori dell’Universo”: dalle stelle alle nebulose, dai pianeti alle galassie, il cosmo si tinge di straordinari colori che ci trasmettono importanti informazioni tutte da scoprire.

Nella Casa dello Scienziato a seguire, laboratori, gadget e giochi scientifici per tutta la famiglia.

L’attività ha una durata complessiva di due ore.

I Bimbi sono invitati a vestirsi in maschera !

Ticket € 10,00 per adulti e bambini.

Per i bambini di età inferiore ai 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione di un documento di riconoscimento

Prenotazione obbligatoria attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956

LA PRENOTAZIONE DECADE AUTOMATICAMENTE CON L’INIZIO DELLO SPETTACOLO