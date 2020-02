Combinazioni cromatiche in vetrina

Dall'1 al 29 Marzo 2020 per la rassegna ARTE IN VETRINA il Centro d'Arte e Cultura 'L. da Vinci' di Bari Santo Spirito mette in esposizione l'ultima opera pittorica dell'artiere santospiritese Leonardo Basile : " Combinazioni cromatiche", dipinto su tela realizzato con colori acrilici, dalle dimensioni di cm 100 X 100 e dalle delicate cromie primaverili.



Scrive Gianni Latronico: "Se nella vita il sonno della ragione genera mostri, nell'arte il trionfo dell'irrazionale crea capolavori, quali risultati di uno stato di grazia e di intima fluidità. L'effervescenza del colore, la ieraticità del gesto, l'aflato della poesia provocano nel fruitore un impatto immediato e condizionato. Leonardo Basile dà tutto se stesso per realizzare un'opera nuova, che entri a far parte dell'immaginario collettivo, capace di esprimere il linguaggio universale dell'arte, facendo continuare ad agire l'effetto di quell'iniziale talismano nabis.







Combinazioni cromatiche

Location

Vetrina Centro d'arte e cultura L. Da Vinci

Santo Spirito, Via G.Verdi, 7, (BA)



Orario di apertura

Tutti i giorni, 24/24 h



Sito web

http://leonardobasile.it



Autore

Leonardo Basile



Organizzazione

Associazione Leonardo Da Vinci