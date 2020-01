Lo spettacolo ''Come il brutto anatroccolo'' in scena al Teatro Traetta di Bitonto tratto da Hans Christian Andersen:

testo e regia Sandra Novellino e Delia De Marco

con Alessandra Ardito, Delia De Marco, Paolo Gubello, Giuseppe Marzio

scenotecnica e luci Michelangelo Campanale

costumi Maria Pascale

musiche originali Mirko Lodedo

cura del movimento Valentina Elia

consulenza artistica Giovanni Guarino

aiuto regia Antonella Ruggiero

assistente di produzione Jlenia Mancino

tecnico luci Vito Marra

produzione Teatro Crest



«Che cosa importa essere nati in un pollaio di anatre, quando si è usciti da un uovo di cigno?». Chiosa Christian Andersen nel bel mezzo della sua favola, mettendo in chiaro una delle “letture” possibili delle avventure e disgrazie che capitano ad un anatroccolo nato più grosso e più alto dei suoi fratelli. Un piccolo che accetta il suo destino di “brutto”, senza nascondersi, ed anzi lascia le ali protettrici di mamma anatra per il suo solitario viaggio di conoscenza del mondo e dei suoi abitanti. Case, cortili, prati e canneti ogni volta nuovi e diversi, abitati da tanti e diversi animali che con alterigia rivendicano il diritto di imporre le proprie regole e abitudini solo perché sono arrivati prima ad abitare quell’angolo di mondo. Il loro angolo, il mondo.

Brutto, l’anatroccolo, nel suo cammino non si arrenderà mai alle regole e alla superbia altrui, ed ogni volta riprenderà il viaggio, sopportando il vento ed il ghiaccio, accettando spintoni e insulti. Crescerà e imparerà a riconoscere e ad amare ciò che appartiene alla sua natura, come l’acqua e il volo. Si scoprirà cigno e, per la prima volta, non avrà paura ma pudore. Proprio come un bambino quando si scopre ragazzo.



Il Crest torna a parlare ai bambini più piccoli, con la fiaba che pone per eccellenza il problema della diversità, prefigurando il difficile e doloroso viaggio che fa approdare all’accettazione di sé, ad una consapevole autostima. Una fiaba, all’apparenza semplice e leggera, narrata con maestria e fantasia da quattro attori e da musiche originali che segnano il cammino.

età consigliata: dai 5 anni | tecnica: teatro d’attore | durata: 50 minuti