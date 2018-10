Come faccio senza di te? di Chiara Dell'acqua

Sabato 13 ottobre alle ore 10,30

QUINTILIANO La libreria presenta: Come faccio senza di te? letto da Chiara dell'Acqua



L'Angolo della Caperucita Roja

spazio della libreria Quintiliano dedicato ai bambini



Nostra ospite

Chiara dell'Acqua autrice della storia per bambini

COME FACCIO SENZA DI TE? - Progedit



''Come faccio senza di te? Come aiutare un bimbo a superare l’assenza di un genitore che deve allontanarsi da casa oppure la perdita delle persone che ama più al mondo, i nonni? E infine, in che modo infondere coraggio ai bimbi che hanno paura di dormire da soli, lontani dal lettone di mamma e papà?

Queste tre storie dolci e incantevoli – una trilogia dell’assenza – con rara delicatezza e un pizzico di magia aiutano i nostri bimbi a crescere con meno paure, confidando sempre nell’amore dei genitori e dei nonni.

Il linguaggio semplice ed essenziale, arricchito da tavole a colori tenere e raffinate, permette di esplorare il mondo delle emozioni dei nostri piccoli con serenità.''





Età consigliata dai 5 anni

INGRESSO LIBERO su prenotazione: 0805042665