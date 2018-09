A Cassano Delle Murge la proiezione del film "Come un gatto in tangenziale"

"Come un gatto in tangenziale" il divertente film con Antonio Albanese e Paola Cortellesi è l'ultimo dei cinque titoli della rassegna cinematografica curata dal Comune di Cassano Delle Murge per festeggiare i 70 anni dalla ratifica del Costituzione Italiana. Il divertente film che sarà proiettato gratuitamente mercoledì 19 settembre alle 20 nell'oratorio santa Maria delle Grazie, racconta una storia di amore ed amicizia oltre i confini sociali e culturali, perchè la vera ricchezza della nostra Italia continuino ad essere l'integrazione e l'accoglienza senza alcuna differenza come recitato nell'articolo 3.