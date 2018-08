Come natura crea - esplorazioni tra olio e miele a Giovinazzo

LUNEDI 27 E MARTEDI 28 AGOSTO A GIOVINAZZO, IN PIAZZA MESCHINO DALLE 18.30 ALLE 23.30 - due pomeriggi e due serate dedicate a due prodotti decisamente vicini alla Natura: Miele ed Extravergine.

Programma

Oil bar

Più di 20 extravergini in assaggio, provenienti da tutta la Puglia, permetteranno un piccolo tour della regione attraverso le cultivar più importanti (coratina, ogliarola barese e salentina, cellina di Nardò, peranzana, leccino, picholine), guidati da esperti assaggiatori che potranno farvi apprezzare le loro diverse personalità.

Per i più piccoli (laboratori gratuiti su prenotazione passioneextravergine@gmail.com)

(tutte le età)

PITTURA BOTANICA (lunedi h. 19.30-20 e martedi 21.30-22)

Seguiamo il profilo delle foglie, creiamo degli stampini e portiamo a casa il nostro quadretto realizzato su cartoncino o ricaviamo un ciondolo per collana.

(tutte le età)

I PROFUMI DELL'OLIO (lunedi 21.30-22 e martedi 19.30-20)

A partire dall'assaggio olfattivo, e con l'aiuto dei vasetti sensoriali, i bambini e i ragazzi potranno individuare le percezioni sensoriali dell'extravergine e a seconda dell'età ricondurli a piante, frutta o erbe.

Corner di degustazione evo

In collaborazione con un ristoratore di Giovinazzo, scopriamo tre abbinamenti tutti da assaggiare con tre extravergini di cultivar differenti. Un'idea per stuzzicare l'appetito e scoprire come giocare in cucina con un prodotto così affascinante.

Miele

E' l'unico zucchero realmente naturale e non raffinato dall'uomo.

Molti pensano che il miele sia troppo dolce e invece vi invitamo a scoprire mieli amari e salati.

Lasciatevi stupire da sensazioni che non avreste mai pensato, con una degustazione guidata.

Giocate con noi e scoprirete il mondo dei pollini e delle api, instancabili lavoratrici.

Nel mercatino di filiera corta portate a casa i mieli del territorio.

Honey bar

Esperti assaggiatori iscritti all'Albo nazionale guideranno i curiosi in un percorso affascinante esplorando un prodotto che legge il paesaggio floreale e il territorio. In assaggio circa 15 mieli con caratteri esuberanti, o dalla personalità imprevedibile, inaspettata e affascinante.

Per i più piccoli (laboratori gratuiti su prenotazione passioneextravergine@gmail.com)

(età 6-12)

LE API FANNO IL MIELE ( lunedi 27 agosto – h.18.30-19 martedi 20.30-21)

Con l'aiuto di oggetti evocativi, un'arnia didattica e un tabellone di gioco, sarà possibile conoscere il forte legame sociale che lega le api nell'alveare e le rende un superorganismo.

(età 4-7)

GLI ODORI DEL MIELE (lunedi 27 agosto – h. 20.30-21 e martedi 28 agosto h.18.30-19)

Un piccolo percorso olfattivo, ed un gioco di riconoscimento, porta i bambini più piccoli a scoprire odori nuovi con l'aiuto dei vasetti sensoriali e le forme dei pollini.

Corner di degustazione

In collaborazione con un ristoratore di Giovinazzo, scopriamo tre abbinamenti divertenti, per osare in cucina e scoprire combinazioni inedite. Tre appetizer per un aperitivo insolito e adatto a tutti.