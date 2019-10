A Bari l'incontro su come prevenire i tipici malanni invernali in maniera naturale

Il Comune di Bari tramite la Rete Civica Urbana Poggiofranco-Picone, promuove e presenta l’evento "Come prevenire i tipici malanni invernali in maniera naturale", condotto dal naturopata Gianluca Lombardi.

INGRESSO GRATUITO



Sabato 12 ottobre ore 16.00-18.00 presso l’Istituto Missionari Comboniani a Bari in via Giulio Petroni, 101



'ISCRIVITI ADESSO' compilando questo form: https://forms.gle/6YEeq74bUPeyjQtC6



Tutto sembra scomparire, decadere: le foglie ingialliscono e cadono, le giornate si accorciano, il caldo lascia posto al freddo.



Andando verso l’autunno, nei campi – così come in noi stessi - si raccoglie ciò che è cresciuto e maturato durante l’estate e lo si immagazzina per affrontare l’inverno: la vita volge al “rientrare in sé”, dopo l’esplosione estiva.



L’arrivo della nuova stagione può portare dunque una malinconica tristezza, pertanto la naturopatia consiglia di assecondare i ritmi naturali che stanno cambiando e di adeguarsi al cambiamento.



Con l'arrivo dell'autunno siamo più predisposti ad affaticamento, cali di memoria, abbassamento delle difese immunitarie e quindi disturbi virali.



In 5 punti chiave Gianluca Lombardi mostrerà tutto quello che possiamo fare per prepararci ed affrontare al meglio la stagione fredda e questo cambio di stagione.



Programma:

- Assecondare i ritmi e adeguarsi al cambiamento

- Il significato simbolico dell’autunno

- Come prevenire e affronatre i tipici disturbi invernali

- Gli oli essenziali per la malinconia autunnale

- Gli integratori naturali per sollecitare il sistema immunitario

- La dieta autunnale e i cibi dimenticati

- Tisane e infusi per influenza e raffreddore.



L’evento, GRATUITO e INTERATTIVO tra relatore e pubblico, è rivolto a tutti coloro che vogliono conoscere e mettere in pratica tecniche, sistemi e integratori per affrontare al meglio i tipici malanni invernali e non farsi prendere dalla classica malinconia autunnale.



ISCRIZIONE NECESSARIA compilando questo form: https://forms.gle/6YEeq74bUPeyjQtC6



Info Tel: 380.5297662