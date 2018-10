Come together, jam session con Gaetano Partipilo e Andrea Gargiulo a Palazzo Pesce

Domenica 4 novembre 2018 alle ore 20.30 a Palazzo Pesce si terrà il concerto finale della Masterclass in Sassofono e Improvvisazione jazz tenuta da Gaetano Partipilo, docente di Sassofono Jazz al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia e per due volte classificato al secondo posto come “miglior nuovo talento nazionale” dalla rivista Musica Jazz.



Una jam session a Mola di Bari con una guest-star d’eccezione, “pianista di cultura afroamericana a cui si aggiunge la componente melodica insita nella sua natura napoletana e mediterranea”, alias Andrea Gargiulo, “folletto dei tasti bianconeri, incline, come pochi, a spaziare nell’universo musicale”. Che insieme ai partecipanti alla Masterclass darà vita a un programma con un solo elemento certo: l’improvvisazione. Pianoforte, sassofono, trombone, voce, tutti gli strumenti faranno tesoro di quanto appreso durante i giorni di studio grazie alla guida attenta e appassionata del Maestro Partipilo, musicista eclettico il cui ultimo album Daylight, prodotto dalla Tuk Music di Paolo Fresu, è stato presentato live a New York, e che si è esibito in tutto il mondo con alcuni tra i musicisti più significativi del panorama contemporaneo jazzistico e non.



Al termine della serata saranno consegnati gli attestati di partecipazione dell’Atelier delle Arti.



Ticket: 10 euro



Domenica 4 novembre 2018 h 20.30| Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it