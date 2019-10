'Comedy Ring' in scena al Teatro AncheCinema di Bari

Comedy Ring è un format originale della SM Management in cui i comici di Zelig, Colorado, Comedy Central ed Eccezionale Veramente si sfidano sul palco per vincere la corona più ambita ovvero le risate e gli applausi del pubblico che alla fine è il solo vero vincitore.

Comedy Ring ha già un lungo e fortunato tour alle spalle nei migliori teatri di tutta la penisola, tour che continua con sempre maggiore successo.

Una serata piena di risate e di divertimento con il coinvolgimento di grandi e piccini.

Un format nuovo nel mondo del #cabaret adatto per le famiglie.

Con:

Enrico Luparia

Massimo Costa

Carlo de Benedetto

Mauro Tarantini Domenica 13 ottobre 2019 | ore 19

Teatro polifunzionale Anche Cinema

Corso Italia 112 BARI

Parcheggio MetroPark Corso Italia 138 + GestiPark Battisti Biglietto: 12€ + prevendita Biglietti disponibili al botteghino del Teatro Anche Cinema e disponibili qui: http://bit.ly/ComedyRing INFO SMS/WhatsApp 329 611 22 91