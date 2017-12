Al Teatro Angioino di Mola di Bari in scena lo spettacolo "Comici per il Paradiso"

Sabato 13 gennaio 2018 alle h. 21,00 continua la XVIII Stagione di Prosa del Teatro Angioino, in Mola di Bari, in scena la Compagnia Nico Maretti con "COMICI PER IL PARADISO" di TEODOSIO SALUZZI, con NICO MARETTI, MONICA ANGIULI, TEODOSIO SALUZZI. Regia NICOLA VALENZANO.

Spesso si sente dire: “Siamo tutti sulla stessa barca”. Ma la barca va dove è spinta dal vento e dalle correnti, elementi indipendenti dalla volontà dell’uomo. Io dico “siamo tutti sullo stesso treno”, e questo treno va solo ed esclusivamente lungo la strada ferrata che abbiamo costruito. Ed è una strada che porta al precipizio; ed è una strada che porta all’autodistruzione. Stazione ferroviaria, luogo campionario di umanità: umanità che soffre, umanità che delinque, umanità che ha perso il senso della vita, umanità che parte ed arriva ed è eternamente in ritardo, umanità che ha deciso di non sorridere più. In due atti dalla comicità irresistibile, due artisti di strada donano allegria e buon umore e con i loro spettacoli fatti di macchiette e di piece dall’umorismo incontenibile, cercano di guadagnarsi da vivere e, in ogni maniera, di non integrarsi in un contesto non più a misura d’uomo. Ma sono fuori dal tempo, fuori dalla storia. Il loro far ridere non serve più: è inutile ed addirittura dannoso. Quanto potranno resistere avendo deciso di stare fermi sulle loro gambe ben piantate per terra? Poco, molto, io non lo so. Ma certamente, delusi, prima o poi anch’essi partiranno ma questa volta per una meta surreale e che solo in un altro contesto (l’agognato paradiso?) potrà assicurare loro speranza e voglia di continuare a vivere.

Info e prenotazioni presso il botteghino in via Pellico 7 in Mola di Bari aperto tutti i venerdì, sabato e domenica dalle h. 18.30 alle h.20,30 e nei giorni di spettacolo dalle h.17,00, anche telefonando al seguente numero 0804713061.