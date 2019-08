COMPACT SHOW LIVE di Marco Giuliani, con Larry Franco , Guido Di Leone c.

Giovedi 29 Agosto, Piazza Leone, Bitritto, Bari Un Compact Show interamente dal vivo!! Finalmente, dopo due anni di Compact Show, portiamo lo spettacolo in una piazza, e lo facciamo con dei musicisti TOP! Scambieremo chiacchiere e musica con Larry Franco! Si racconterà e ci racconterà di Nat King Cole, un musicista che ha fatto la storia. Larry, che ha portato la sua musica in tutto il mondo, sarà il primo ad inaugurare i "COMPACT SHOW Live edition" ed insieme a lui ci saranno Guido Di Leone, Ilario De Marinis e Dee Dee Joy. Vi aspettiamo questo giovedì (29 agosto) alle 21 in Piazza Leone a Bitritto. Ingresso libero e gratuito. JUST ANOTHER COMPACT SHOW!