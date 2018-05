Barisocialbook compie due anni con la festa promossa dalla rete cittadina dei luoghi sociali per leggere

Giovedì 24 maggio “#Barisocialbook: luoghi sociali per leggere” festeggia, con un evento /happening aperto a tutta la cittadinanza, un doppio compleanno: 2 anni della rete #Barisocialbook e 1 anno di percorsi di lettura nei 13 “Spazi sociali per leggere” inaugurati dalla rete nel maggio 2017.

L’evento rientra nella programmazione nazionale del Maggio dei Libri promosso dal Cepell-Centro per il Libro e la Lettura del Mibact.

Bari Social Book coinvolge enti e istituzioni pubbliche e private, biblioteche, librerie, scuole, associazioni, soggetti non profit, strutture e servizi del welfare cittadino rivolti a minori e adulti, giovani e anziani, con l’obiettivo di costruire una città più solidale e attenta ai bisogni di tutte e tutti rilanciando l’importanza della lettura come elemento di crescita personale e riscatto sociale, consapevolezza dei diritti di cittadinanza e promozione delle pari opportunità, leve per il cambiamento sociale e la crescita complessiva della comunità e del territorio.

La rete è promossa dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari e dall’ufficio del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Puglia, in collaborazione con oltre 80 realtà, pubbliche e private. Bari Social Book intende implementare una politica organica di sostegno all’educazione alla lettura, favorendo la crescita del benessere individuale e di comunità, facilitando la partecipazione e il protagonismo delle categorie più fragili e vulnerabili, attivando e valorizzando presidi di lettura popolare allestiti in luoghi di cura, socialità e accoglienza già strutturati e organizzati, come pure in spazi informali di comunità quali piazze, giardini e strade dei quartieri, anche in forma itinerante.

Con la rete #Barisocialbook il Comune di Bari è “Città che legge 2017”, riconoscimento del Cepell- MiBACT che promuove e valorizza quelle amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura.

Giovedì 24 maggio si festeggia tutti insieme con un evento/happening/flashbook preparato con un percorso di partecipazione attiva che ha coinvolto i bambini/e, ragazzi/e, adulti e anziani che frequentano gli Spazi sociali per leggere. Il percorso ha visto la selezione e scelta di citazioni/frasi tratte dei libri su cui si è svolto il lavoro di promozione della lettura in quest’ultimo anno presso gli Spazi. Le citazioni sono collegate al claim scelto dalla rete come traccia di lavoro per l’anno 2018: “CamminaMenti”, come parola composta che evoca viaggio, cammino, cambiamento, incontro, evoluzione del percorso di crescita interno a ciascuno/a di noi ma anche il cammino di incontro con l’altro da sé.

Le citazioni saranno inserite su grandi banner ma anche trascritte e donate durante la giornata del 24 maggio in piazza Chiurlia, dove dalle ore 17 alle 19 si svolgerà l’evento/happening/flashbook così articolato:

• ore 17

Letture ad alta voce dalle finestre dell’assessorato al Welfare – Comune di Bari a cura di attrici/attori, promotori/promotrici della lettura della rete #Barisocialbook e a seguire posizionamento dei 3 grandi banner, con illustrazioni e citazioni scelte tra tutte quelle pervenute attorno alla parola “CamminaMenti”, sulla facciata dell’assessorato al Welfare;

• ore 17.30

Flash book mob di condivisione e scambio libri. Chi vuole partecipare dovrà presentarsi all’appuntamento in piazza Chiurlia alle 17 con un suo libro incartato come un regalo seguendo il tema dell’evento che è CamminaMenti. Alle 17.30, guidati dall’organizzazione ,ci si disporrà in cerchio e al via si dovrà passare il proprio pacchetto al compagno che è a sinistra e si prenderà quello che gli sarà consegnato dal compagno a destra. Libri scorreranno così all’interno del cerchio in senso orario e in maniera casuale. Il passaggio dei libri sarà scandito e ritmato dall’organizzazione e al segnale di stop ciascuno avrà tra le mani un libro nuovo.

• ore 18.00

brevi reading e letture animate a cura degli Spazi sociali per leggere sui gradoni di piazza Chiurlia e sotto gli archi di ingresso alla Città Vecchia;

• mostra di tutte le illustrazioni e citazioni realizzate dagli Spazi sociali per leggere attorno alla parola “CamminaMenti” nel portico di piazza Chiurlia;

• postazione di scrittura di nuove citazioni aperte a tutte e tutti e donazioni di piccole pergamene con le citazioni scelte dagli Spazi sociali per leggere nel nel portico di piazza Chiurlia;

• donazione di libri agli spazi sociali per leggere raccolti con l’iniziativa “Piccole Biblioteche della Memoria” di Coop Alleanza 3.0, dei libri donati dai cittadini raccolti dalla Biblioteca dei Ragazzi[e], dei libri inbook donati dalla casa editrice Lameridiana; dei libri donati dal Tavolo Tecnico LGBTQI destinati in particolare al Centro servizi per le famiglie di Japigia-Torre a Mare.

Informazioni e numeri delle attività realizzate in questi due anni: