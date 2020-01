“Compleanno di Niccolò Piccini”, a Bari visite guidate, spettacoli, mostre e approfondimenti storico-culturali 

Il progetto “Compleanno di Niccolò Piccini” intende celebrare la figura del grande compositore barese che contribuì nel 1700 allo sviluppo dell’Opera Buffa. Nato a Bari ma formatosi al Conservatorio di Napoli, divenne celebre a Parigi alla corte della Regina Maria Antonietta.

Consapevole della sua importanza storica, la città di Bari rende omaggio a Piccinni, a poco più di un mese dalla riapertura del Teatro Comunale a lui intitolato, allo scopo di mantenere vivo l’interesse per il sommo musicista. Il Compleanno di Piccinni mira a inventare un appuntamento annuale nel giorno della sua nascita, il 16 gennaio, per rendere più presente e vivo il suo ricordo nella memoria collettiva, con una maggiore consapevolezza per la scoperta di un pezzo di storia della identità cittadina.

L’idea di celebrare il compleanno di Niccolò Piccinni, su proposta di Micaela Paparella, è stata così accolta e realizzata dal FAI - Delegazione di Bari in collaborazione con il Museo Civico di Bari e il Conservatorio di Musica N. Piccinni di Bari. Inoltre hanno aderito all’iniziativa l’Accademia di Belle Arti di Bari, il Granteatrino Casa di Pulcinella, il Liceo Artistico De Nittis - Pascali e di altri operatori culturali quali l’ass. cult. Mondo della Luna, l’ass. I Luoghi della Musica, Florestano Edizioni e Adda Editore e la Galleria Misia Arte.

Sponsor dell’iniziativa Paulicelli Light Design, Khareba Winery Italia, NotEventi di Monica Cocciardo, l’ass. cult. Chiacchiere e Fornelli e Botlea. Per l’occasione vi sarà il servizio d’ordine volontario a cura delle Forze dell’Ordine ODV Bari.

L’iniziativa prevede un ricco programma di eventi che si snodano nei tre luoghi-memoria di Piccinni: la statua di Niccolò Piccini su corso Vittorio Emanuele, il Museo Civico di Bari e Casa Piccinni in piazza Mercantile.

L’evento partirà giovedì, 16 gennaio, alle ore 17, con l’accensione dell’illuminazione della statua a cura di Paulicelli Light Design e con le visite guidate condotte dagli studenti del Liceo Artistico De Nittis - Pascali a Casa Piccinni e al Museo Civico. Al primo piano del museo sarà allestita un’esposizione dedicata al compositore in cui si potrà ammirare l’originale Salterio del 1700, il ritratto di Piccinni della collezione Tanzi, l’abito settecentesco della Regina Maria Antonietta di Francia realizzato dall’Accademia di Belle Arti di Bari e una videoproiezione a cura del fotografo Nicola Amato.

Dalle ore 18 si susseguiranno, sempre nel museo, approfondimenti storico-culturali sulla vita di Piccinni e sulla musica barocca del ‘700 a cura del prof. Nicola Scardicchio e della maestra d’orchestra Grazia Bonasia, un’esecuzione musicale della giovanissima Maria Serena Salvemini, solista di violino del Conservatorio N. Piccinni, e lo spettacolo di burattini di Paolo Comentale del Granteatrino Casa di Pulcinella.

Il compleanno si concluderà a Casa Piccinni con il brindisi di Angelo Pascual De Marzo, ass. cult. I Luoghi della Musica, in abito picciniano di NotEventi di Monica Cocciardo. Per l’occasione si potrà visitare la casa, allestita da Galleria Misia Arte, Botlea allestimenti floreali, Khareba Winery Italia, ass. cult. Chiacchiere e Fornelli e Pasticceria Mercantile di Leonardo Bux, mentre si potranno ascoltare le musiche picciniane tratte dall’album “Sakros” dell’Ass. Cult. Il Mondo della Luna.

Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito.

Di seguito il programma della serata:

ELENCO ATTIVITÀ

• Incontri di approfondimento

- Armonie baresi cosmopolite. Racconto della vita di un compositore pugliese - Prof. Nicola Scardicchio docente di Storia della Musica e Grazia Bonasia Maestra d’orchestra presso il Museo Civico

- Visite guidate a cura degli studenti del Liceo Artistico De Nittis - Pascali di Bari presso Casa Piccinni e Museo Civico

• Performance

- Intermezzo musicale dell’allieva di violino Maria Serena Salvemini del Conservatorio N. Piccinni presso il Museo Civico

- Tragicomica contesa fra Piccinni e Gluck - Spettacolo di burattini a cura di Paolo Comentale presso il Museo Civico

- Brindisi con Niccolò Piccinni - Angelo Pascual De Marzo Ass. Cult. I Luoghi della Musica presso Casa Piccinni

• Esposizione presso il Museo Civico di Bari

- Esposizione del Salterio del 1700

- Esposizione del ritratto di N. Piccinni collezione Tanzi

- Piccinni alla corte di Maria Antonietta di Francia - Esposizione dell’abito settecentesco a cura dell’Accademia di Belle Arti di Bari

- Esposizione di pubblicazioni su N. Piccinni

- Sagoma di N. Piccinni Liceo Artistico De Nittis - Pascali di Bari

• Materiale multimediale

- Videoproiezione interna a cura di Nicola Amato presso il Museo Civico

- Videoproiezione esterna della firma di Piccinni sul muro antistante il Museo Civico

- Musiche di Piccinni dell’album Sakro riprodotte da Grazia Bonasia Ass. Cult. Il Mondo della Luna presso Casa Piccinni

• Varie

- Illuminazione della statua di Niccolò Piccinni a cura di Paulicelli Light Design

- Allestimento e accoglienza di Casa Piccinni a cura di a cura di Khareba Winery Italia, ass. cult. Chiacchiere e Fornelli, Misia Arte, Botlea allestimenti floreali e Pasticceria Mercantile di Leonardo Bux

- Servizio d’ordine volontario delle Forze dell’Ordine ODV Bari

- Comunicazione dell’evento: locandina con il programma e la mappa di Bari indicante i 3 luoghi coinvolti (statua, Museo Civico, Casa Piccinni), evento Facebook.

PROGRAMMA

Statua di Niccolò Piccinni

• ore 17.30 Accensione delle luci a cura di Paulicelli Light Design

Museo Civico di Bari

• ore 17.00 Videoproiezione interna ed esterna a cura di Nicola Amato

• ore 17.00 – 20.00 Esposizione dedicata a N. Piccinni e visite guidate a cura degli studenti del Liceo Artistico De Nittis - Pascali di Bari.

• ore 17.30 Saluti di Ines Pierucci Assessore alle Culture, Micaela Paparella Consigliera comunale e Corrado Roselli Direttore del Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari.

• ore 18.00 Armonie baresi cosmopolite. Racconto della vita di un compositore pugliese - Prof. Nicola Scardicchio docente di Storia della Musica e Grazia Bonasia Maestra d’orchestra.

• ore 18.30 Esecuzione musicale di Maria Serena Salvemini solista di violino del Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari.

• ore 19.00 Tragicomica contesa fra Piccinni e Gluck - Spettacolo di burattini a cura di Paolo Comentale, Granteatrino Casa di Pulcinella.

Casa Piccinni

• ore 17.00 - 20.00 Visite guidate a cura degli studenti Liceo Artistico De Nittis - Pascali di Bari

• ore 17.00 – 21.00 Musiche picciniane tratte dall’album “Sakros” a cura dell’ass. cult. Il Mondo della Luna

• ore 20.00 Brindisi con Niccolò Piccinni - Angelo Pascual De Marzo, ass. I Luoghi della Musica

• ore 20.30 Allestimento e accoglienza a cura di Misia Arte e Botlea allestimenti floreali, Khareba Winery Italia, Ass. Cult. Chiacchiere e Fornelli e Pasticceria Mercantile di Leonardo Bux.