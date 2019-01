Gioco, fantasia ed emozione protagonisti dello spettacolo 'Con la luna per mano' in scena alla Casa di Pulcinella

Quello che andrà in scena domenica alla Casa di Pulcinella è uno spettacolo poetico e delicato, dove i protagonisti assoluti sono il gioco, la fantasia e l’emozione. Da non perdere: suggestivo, evocativo, commovente, poetico, lo spettacolo toccherà la sensibilità dei bambini e scatenerà l’immaginario.

"Penso che il gioco sia il terreno principe su cui l’individuo si forma e si misura” queste le parole della regista Giovanna Facciolo che per I Teatrini di Napoli ne ha curato la drammaturgia e la regia.

E’ lo sguardo bambino con cui due personaggi teneri e stra-lunati si incontrano in uno spazio immaginario, dove una luna sfuggente e scherzosa si lascia afferrare come un palloncino per farsi amica e compagna di giochi. E tra un cuscino e una coperta, attorno a un magico baule, i nostri due personaggi, si aspettano e si scoprono quasi in punta di piedi. Due solitudini che si cercano e si trovano, per volare lontano e, insieme nel gioco, inventarsi piccoli universi, poetici e divertenti dove fondersi, dividersi, confondersi, allungarsi, sdoppiarsi, trasformarsi, e diventare altro da sé e sé insieme all’altro.

Piccoli universi abitati da mani, piedi, ombrelli, cappelli, forme e colori di semplici oggetti rubati al quotidiano e re-inventati da insolite e divertite narrazioni. E’ il luogo dell’amico immaginario con cui creare e disfare mondi possibili dove gioco e poesia si fanno immagine e il disegno diventa realtà. La musica sostiene il movimento ed evoca l’emozione. La parola è come un suono che ogni tanto prende forma, scherza col gesto e poi scompare. La relazione tra adulto e bambino è spesso al centro di un divenire buffo e poetico dove segni e significati si rincorrono e si trasformano. E’ un piccolo universo immaginifico, che parte dalla centralità del corpo come terreno di creazione e di visionarietà, per rivolgersi a quel pubblico che a partire dai piccolissimi, ha ancora bisogno di guardare la luna e tenerla per mano.

Il trailer dello spettacolo https://youtu.be/3SmOmP3chuA

Domenica 13 gennaio ore 18.00 Teatro Casa di Pulcinella I Teatrini Presentano CON LA LUNA PER MANO La rivelazione delle piccole cose

Consigliata 3-8 anni

Biglietti in vendita on line su www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita booking, biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì ore 10 – 13.00 e da 1 ora prima dello spettacolo

Costo del biglietto spettacoli € 8,00

Costo abbonamento € 60,00 per n. 10 ingressi agli spettacoli

(l’abbonamento non è nominale e può essere usato da una o più famiglie, per una o più repliche)

Ingresso gratuito per i bambini fino a 3 anni