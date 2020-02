"Con ostinata passione", conversazione con Cecilia Mangini a Palazzo Pesce

Domenica 8 marzo 2020 alle ore 19.00, in occasione della Giornata internazionale della Donna, Palazzo Pesce ospita “Con ostinata passione. Conversazione con Cecilia Mangini” con la fotografa e regista di documentari molese Cecilia Mangini.

Un evento realizzato con il patrocinio del Comune di Mola di Bari e della Regione Puglia che vede la collaborazione delle associazioni Musicando, L’Atelier delle Arti e Visit Mola di Bari e al quale prenderanno parte il Sindaco di Mola di Bari Giuseppe Colonna e l’Assessore alla Cultura Lucia Parchitelli che consegneranno a Cecilia Mangini le chiavi della città, la sceneggiatrice e documentarista Mariangela Barbanente ed il giornalista Gianluca Sciannameo. Ad impreziosire la serata l‘intervento musicale del coro RicchiToni.

Una serata che è il racconto della vita di Cecilia Mangini, appassionata di cinema e fotografia sin da ragazza, esordio come critico cinematografico negli anni Sessanta e collaborazioni con intellettuali del calibro di Pier Paolo Pasolini, un incrollabile impegno nel documentare le condizioni di vita e di lavoro delle periferie, intese come luoghi sociali prima che urbani, e un’intelligenza poetica nell’affrontare la verità scevra della fabbrica e dei drammi sociali legati al boom economico. Un omaggio che si dipanerà attraverso le sue foto, i suoi film, i primi scatti, la prima pellicola, l’incontro e la collaborazione con il marito, il regista Lino Del Fra, fino alla proiezione di uno dei suoi ultimi lavori.



L’ingresso è libero con prenotazione al 3931340912.



Programma della serata

19.00 Saluti istituzionali

19.15 conversazione con Cecilia Mangini

20.15 Premiazione

20.30 Proiezione del film “In viaggio con Cecilia” regia di Cecilia Magini e Mariangela Barbanente per gentile concessione della GA&A Productions.