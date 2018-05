In esclusiva regionale Alexander Balanescu in concerto a Conversano nel Monastero di San Benedetto

Un’esclusiva per la Puglia: il 30 agosto a Conversano nel Monastero di San Benedetto suonerà il quartetto d’archi Balanescu. Il concerto inaugura la quarta edizione di ConTempo, il festival di musica e arti performative diretto da Valentina Iacovelli, che si terrà a Conversano dal 30 agosto al 4 settembre.

Dopo l’esclusiva nazionale nel 2017 di Superpoze - compositore francese tra i più apprezzati talenti dell'elettronica - per questa edizione ConTempo non si smentisce e porta in Puglia il Balanescu Quartet, formazione guidata dal violinista e compositore rumeno Alexander Balanescu.

Uno stile nuovo che si fa portatore di una concezione originale della musica classica volta ad essere più vicina alle sonorità contemporanee. Successi pop come quelli dei Depeche Mode o degli Yellow Magic Orchestra vengono arrangiati in modo eclettico. Band come i Kraftwerk, paladini dell’elettronica, sarebbero impensabili suonati in acustico. È proprio questa la sfida del Balanescu Quartet: una formazione classica come quella in due violini, una viola e un violoncello che trasforma in realtà un accostamento così ardito.

Per l’occasione il 30 agosto il Balanescu Quartet si esibirà anche con i successi dei Kraftwerk, band tedesca che sarà ospite a Taranto il 7 giugno, in occasione del Medimex, il salone internazionale della musica promosso da Puglia Sounds. Cinque classici della band elettronica di Dusseldorf vengono rielaborati in una interpretazione per ascoltatori anticonformisti.

ConTempo, organizzato e diretto da Valentina Iacovelli, si terrà dal 30 agosto al 4 settembre tra il Monastero di San Benedetto e le vie del centro storico di Conversano. ConTempo è il risultato dell'interazione tra artisti, patrimonio architettonico pugliese e pubblico che dà vita a un festival di musica, arti visive edigitali. Valentina Iacovelli ha scelto proprio Conversano, in Puglia, sede di numerosi monumenti ed edifici storici di straordinaria bellezza e importanza, luogo perfetto per mostrare questa contaminazione.

La rassegna è patrocinata dall’Accademia di Belle Arti di Bari, con il sostegno della Banco di Credito cooperativo di Conversano, Corte Altavilla e Galleria Cattedrale (in prossima apertura).

Il quartetto d’archi internazionale suonerà

i successi dei Depeche Mode, Yellow Magic Orchestra, Kraftwerk

30 agosto – Conversano

ingresso libero