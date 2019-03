“Ouverture…al festival. Discovering Traetta”, concerti dell’Orchestra sinfonica metropolitana a Bitonto e Bari

Giovedì 14 marzo, alle ore 20.30, nella chiesa di San Gaetano a Bitonto (Piazza Cavour), l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari, si esibirà in un concerto, in collaborazione con Traetta Opera Festival, diretto dal maestro, Vito Clemente, dal titolo “Ouverture…al festival. Discovering Traetta”. L’ingresso è libero.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni – Ouverture, Nicola Bonifacio Logroscino Il Governatore – Ouverture, Tommaso Traetta Zenobia – Ouverture, Francesco Onofrio Manfredini Concerto per trombe piccole soliste e orchestra, Massimo Parente Tempus et Locus – Prélude, Massimo De Lillo Ouverture dell’umanità perduta, Leonardo FurleoSemeraro Beat On Ouverture, Pasquale La Rotella Il Mattino della Montagna.

Il concerto sarà replicato sabato 16 marzo, alle ore 20.30, nella Chiesa di San Carlo Borromeo a Bari (Via Colonnello de Cristoforis, 7).