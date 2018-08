Dj Argento sulla terrazza del Fortino Sant’Antonio e le tribute band di Deep Purple e The Cult a San Girolamo

Prosegue la «Festa del Mare», rassegna di spettacoli promossa dalla Regione Puglia in collaborazione con Puglia Promozione e organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese con la supervisione artistica del Comune di Bari che per due settimane animerà l’estate del capoluogo a cavallo di Ferragosto. Sabato 11 agosto, sulla terrazza del Fortino di Sant’Antonio, dove per tutta la durata della manifestazione si terrà il Bari Vinyl Connection, l’esposizione di dischi a cura di Summit Club Bari con dj set e selezioni musicali rigorosamente in vinile a partire dalle ore 19 sino alle 2 di notte, è il turno di Dj Argento con Hype.

Barese, classe 1978, producer/beatmaker di punta dell’hip hop italiano, Dj Argento ha musicato alcuni lavori di Turi, Colle Der Fomento, Kiave, Clementino, Inoki, Banana Spliff, Gente De Borgata, Er Costa, Don Diegoh e, non ultimo, la leggenda del rap italiano Kaos One, che lo ha voluto su Karma e con il quale ha poi firmato il singolo «Le 2 Metà», oltre a gran parte delle musiche presenti in «Post Scripta». Costantemente attivo con il suo studio (SilverRoom), collabora con la Tannen Records, per la collana di ristampe dei classici del rap italiano «Vinili Doppia H» e per il suo primo disco solista.

Sabato 11 agosto, per la sezione musicale curata da Walter Tarallo, il programma prevede anche un doppio concerto, con inizio alle ore 20.30, in piazzetta Paisiello, a San Girolamo. Di scena i Monster of Bari e i Culster, rispettivamente tribute band dei Deep Purple e The Cult.

La «Festa del Mare» andrà avanti tutti i giorni, sino al 24 agosto, e animerà Bari con un’offerta di spettacolo comprendente quasi quaranta appuntamenti, dislocati da nord a sud della città, da Santo Spirito a Torre a Mare, e toccherà spiagge, località balneari e luoghi del centro storico tra i più amati e frequentati dai baresi, che ogni sera avranno l’opportunità di trovare occasioni di svago e intrattenimento pensate anche per le tante presenze turistiche.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero

Per informazioni www.festadelmarebari.it

Media Partner Radionorba.