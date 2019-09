Appuntamenti a ingresso libero nel weekend di concerti al Festival pianistico Città di Corato

Weekend di concerti al Festival pianistico Città di Corato diretto da Filippo Balducci nella Rete di musica d’arte Orfeo Futuro con il sostegno dell’amministrazione comunale e di alcuni sponsor. Tre gli appuntamenti a ingresso libero nella Sala Verde del Municipio.

Si parte venerdì 6 settembre (ore 18.30), con uno dei protagonisti del workshop “Oltre la performance” della passata edizione, Simone Damiani, di scena con un programma dedicato a Mozart (Adagio in si more K 540), Beethoven (Sonata in do maggiore op. 53 “Waldstein”), Skrjabin (Sonata-Fantasia n. 2 op. 19) e Busoni-Bach (Ciaccona in re minore). Diplomatosi sotto la guida del compianto Valfrido Ferrari, Damiani di forma in Inghilterra, al Royal Birmingham Conservatoire, dove consegue un Bachelor of music con votazione “First class” sotto la guida di Robert Markham e Daniel Browell. Poi studia in Ungheria, alla Liszt Academy of Music a Budapest, dove trae arricchimento dal confronto con Jeno Jando, Balazs Kecskes e Laszlo Borbely, e in Belgio, dove sta conseguendo un Master of Arts in piano performance nella classe di Polina Leschenko al Royal Conservatoire of Antwerp.

Si prosegue sabato 7 settembre (ore 18.30), con un altro talento emerso nel laboratorio “Oltre la performance” lo scorso anno, Federico Psiche, impegnato in un recital che contempla musiche di Mozart (Sonata in do minore K 457) Mendelssohn (Variations Sérieuses op. 54), Ciaikovksij (tre pezzi da “Le Stagioni”), Liszt (Mephisto Waltz) e Debussy (L’isle yoyeuse). Psiche ha studiato pianoforte con Benedetto Lupo al Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, dove si è diplomato con Stefania Santangelo. Attualmente prosegue gli studi con Marisa Somma e Fedele Antonicelli e frequenta il corso di Composizione col Federico Gardella, tiene concerti ed è vincitore di diversi primi premi in concorsi nazionali ed internazionali.

Infine, domenica 8 settembre (ore 18.30), si inizia con il concerto Piano Talents al quale partecipano gli iscritti al workshop 2019 “Oltre la performance” e si prosegue con il recupero del concerto inaugurale del Klaviol Trio rinviato lo scorso 2 settembre per un lutto che aveva improvvisamente colpito la famiglia di uno dei musicisti dell’ensemble. Giambattista Ciliberti (clarinetto), Flavio Maddonni (violino) e Piero Rotolo (pianoforte) proporranno un programma al contempo affascinante e di grande presa che spazia dal Poulenc teatrale di “Un ballo al castello” ai temi cinematografici di Nino Rota sino alle “Stagioni” in forma di tango di Astor Piazzolla.