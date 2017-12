Al Demodè arrivano i grandi nomi della musica italiana: Izi, i Canova, il noto rapper Guè Pequeno, la giovanissima band Maneskin e tanti altri

È proprio il caso di dirlo, chi fa una vita felice il primo dell’anno, fa una vita felice tutto l’anno!

Infatti il Demodè Club di Modugno (Ba), che inizierà il nuovo anno con il party Vida Loca” (inizio ore 23:00 del 31 dicembre), famoso format itinerante incentrato sulla musica hip hop, reaggeton, dance hall e pop, continuerà con tantissimi spettacoli e concerti, che porteranno a Bari noti cantanti della musica italiana.

Si parte già dal 6 gennaio con il concerto di Izi, nome di spicco della scena hip-hop italiana, che proporrà i successi dei suoi due album “Fenice” e “Pizzicato, durante gli appuntamenti “Sottosopra Tour Club” che portano nei locali pugliesi i grandi nomi della scena hip-hop e trap italiana. Il 20 gennaio, in collaborazione con Ubique Concerti, sarà proposto il concerto dei Canova, gruppo pop milanese, rivelazione del 2017, che stanno girando l’Italia promuovendo il loro album d’esordio “Avete ragione tutti” edito dall’etichetta Maciste Dischi.

A Febbraio faranno tappa nel club alle porte di Bari il noto rapper Guè Pequeno domenica 18 e la giovanissima band Maneskin domenica 25, che ha registrato il “sold out” in appena sei ore dalla messa in vendita online dei biglietti. Vero e proprio fenomeno musicale, questa band, composta da quattro elementi e il cui nome in danese significa “Chiaro di Luna” si è classificata al secondo posto nell’ultima edizione del talent show “X Factor”.

Il 3 marzo, per il “Sottosopra Tour Club”, ci sarà l’esibizione di Rkomi, rapper milanese ventitreenne che l’8 settembre ha pubblicato il suo disco d’esordio “Io in Terra”, che gli ha permesso l’ingresso nella Roccia Music etichetta del più noto Marracash e lo ha consacrato a idolo di migliaia di adolescenti. Un altro cantante amato dai più giovani, Thomas, si esibirà in concerto venerdì 23 marzo. Cantante tra i più in vista del talent show “Amici 16” proporrà tra l’altro le canzoni dell’EP “Oggi più che mai”, prodotto dalla Warner Music.

Ad aprile saranno proposti tre concerti. Domenica 8 aprile ci sarà Francesca Michelin, vincitrice della quinta edizione del talent show “X Factor”, che dopo il successo estivo “Vulcano” sarà impegnata con il suo tour. Venerdì 21 invece salirà sul palco del club Cosmo, cantautore originario di Ivrea, con il suo “Cosmotronic tour”, una festa itinerante con ospiti vari che si alterneranno dietro la consolle da dj prima e dopo il concerto. Martedì 24 si esibirà Sfera Ebbasta un altro nome importante della scena hip-hop italiana.

Demodè Club– Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 23:00