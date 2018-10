"Nel Gioco del Jazz", al Nicolaus Hotel di Bari appuntamento con Kulu Sé Mama e Mirko Signorile Trio

Prosegue la collaborazione dell’Associazione “Nel Gioco del Jazz” con “Bari Hi End”, Mostra di alta fedeltà e cinema in casa. Al Nicolaus Hotel di Bari, domenica 4 novembre si terrà ancora un doppio appuntamento con un concerto al mattino, alle 11,00 ed uno serale alle 21,00.

Si comincia con Kulu Sé Mama per un concerto mattutino gratuito. Il gruppo è composto da Gabriele Rampino (sax tenore e soprano, sound design), Maurizio Bizzochetti (chitarre), Maurizio Ripa (piano), Maurizio Manca (basso elettrico) e Daniele Bonazzi (batteria). Legato in origine all'avanguardia e al panafricanismo post-coltraniano, il progetto Kulu Sé Mama muove verso territori non ignari di un certo suono elettrico, protofusion, ma con un linguaggio influenzato dalla modernità. Spacejazz, ritmi dispari, traiettorie improvvise. Mantiene in sé qualcosa di trascendente e un carattere di ritualità, un qualcosa di ancestrale. Kulu Sé Mama è un gruppo nel senso storico del termine, laddove l'unità di intenti corrisponde ad un suono coeso. Nato negli ultimi '80 da un'idea di Gabriele Rampino e Maurizio Bizzochetti (oggi rispettivamente direttore artistico e label manager della Dodicilune) e di altri validi musicisti, Matteo Alemanno, Fabrizio Coppola e Gennaro Rogges, il gruppo è stato un cantiere di lavoro, un laboratorio di idee.

Alle 21,00 invece si esibirà il trio di Mirko Signorile (pianoforte), che presenterà il suo nuovo progetto discografico “Trio Trip”. In compagnia di Francesco Ponticelli al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria, il pianista propone nuove composizioni inedite vissute come tappe di un viaggio fatto di luoghi immaginari, ognuno simbolicamente associato ad un colore. Colori decisi e tinte morbide, dal blu al dorato passando per l’indaco e il rosso attraversando città dal colore arancio come quello dei tramonti orientati da un onirico faro dal color rosa. Queste ed altre sono le suggestioni di un album moderno ed emozionante.

Costo biglietto unico 10,00 euro

Il prossimo concerto dell’Associazione musicale “Nel Gioco del Jazz” è lunedì 5 novembre al Nicolaus Hotel di Bari nell’ambito di “Bari Hi End”, con uno degli appuntamenti più attesi di questa rassegna 2018/2019: il quintetto Enrico Rava-Joe Lovano, rispettivamente tromba e sax, accompagnati da Giovanni Guidi (pianoforte), Dezron Douglas (basso) e Gerard Cleaver (batteria).

Per aggiornarsi su tutti gli eventi dell’Associazione è possibile scaricare l’APP dal sito ufficiale, www.nelgiocodeljazz.it, Google Store, Facebook e da tutti i dispositivi tablet, smartphone e iphone.

Biglietti in vendita presso CENTRO MUSICA – C.so Vitt. Emanuele 165 – Bari - tel. 0805211777, oppure chiamando l’Associazione “Nel Gioco del Jazz” al 3389031130 o scrivendo ad info@nelgiocodeljazz.it