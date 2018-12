Nell' Auditorium "Nino Rota" del Conservatorio di Bari il concerto 'Il pianista contemporaneo con ...'

Si terrà martedì 11 dicembre alle ore 20.30 presso la Saletta Auditorium "Nino Rota" il concerto "IL PIANISTA CONTEMPORANEO CON... " ideato e coordinato dalla Prof.ssa Celestina Masotti col Dipartimento di Strumenti a Tastiera e a Percussione del Conservatorio di Musica "Niccolò Piccinni" di Bari.

Ormai da cinque secoli la letteratura pianistica ha annoverato vari stili, mode e tecniche rispecchiandosi nelle grandi figure di quei compositori che hanno dedicato pagine a questo strumento democratico. Pur essendo abbastanza vasta, al fine di progredire l'ambito della Ricerca Artistica, la letteratura pianistica comunque deve protendersi all'innovazione e confrontarsi in nuovi linguaggi contrapponendo alle conoscenze tecniche la sfida di trasmettere emozioni così da stimolarne sempre la creatività.

Il progetto giunto alla IV edizione grazie alla formula di successo "from student to student" si sviluppa dall'idea di creare nuova musica, affidando ai giovani studenti pianisti le fresche partiture compositive ed ascoltarle in Concerto in Prima Esecuzione Assoluta. Ogni giovane compositore inoltre presenta la propria metodologia sul processo del lavoro compositivo in una breve Guida all'Ascolto. Il pianoforte è dunque in primo piano e sarà accompagnato da testi recitati, immagini, movenze di danza o da altri strumenti (e non strumento accompagnatore come di solito viene relegato nella musica da camera).

Qui di seguito il programma:

PATRIZIA DI LORENZO: SANS TITRE per pianoforte, voce recitante e video

Lucia Posa pianoforte, Patrizia Di Lorenzo voce recitante

(con montaggio di incisioni dal "Miserere" di Georges Rouault e fotografie)

poesia di Boris Vian

ALESSANDRO CIRACÌ: ALGER per pianoforte e violino

Benedetta Matarrelli pianoforte, Gaia Raffaele violino

FRANCESCO VITUCCI: RICORDI DI POLVERE per pianoforte e flauto

Michele Argentieri pianoforte, Roman Gero flauto

ONOFRIO CELLAMARE: PASTELLI DI SABBIA per pianoforte e clarinetto

Eufemia Manfredi pianoforte, Giuseppe Cotugno clarinetto

GIUSEPPE LABADESSA: ROMANZA per pianoforte e voce recitante

Annarosa Partipilo, pianoforte e voce recitante

poesia di Vincenzo Maria Adinolfi

MATTEO BARBONE: NESSUNO DA INVERA per pianoforte e voce di Soprano

Federica Vigilante pianoforte, Francesca Gangi soprano

poesia di Salvatore Quasimodo

LUIGI CAPUANO: SONATINA per pianoforte e trombone

Sabrina Rotondi pianoforte, Gianfranco Cipriani trombone

ROSARIA ANNA ACHILLE: BUTTERFLY per pianoforte e danzatrice

Renzo De Francesca pianoforte, Sara Spalierno danzatrice

Info: www.conservatoriopiccinni.eu