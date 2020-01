L’Orchestra sinfonica metropolitana in concerto a Bari e Molfetta

Venerdì 17 gennaio, alle ore 21.00, nel Teatro Abeliano di Bari (Via Padre Kolbe, 3), l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Debora Tarantini, e con solista Gabriele Pieranunzi (violino). (Info biglietti: intero € 10,00, ridotto € 5,00).

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Sinfonia n 5 in re maggiore op. 107 “Reformation” di Felix Mendelssohn-Bartholdy, “Tzigane” per violino e orchestra di Maurice Ravel e Concerto n 2 in re minore op. 22 per violino e orchestra di Henri Wieniawski.

Il concerto sarà replicato sabato 18 gennaio, alle ore 20.00, nella Chiesa del Cuore Immacolato a Molfetta (Via Pietro Mascagni, 1). L’ingresso è libero.