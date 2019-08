23 novembre 2019: Kaleidoscope Guitar Duo [Musica rock-progressive, jazz, contemporanea] a Palazzo Pesce

Sabato 23 novembre 2019 alle ore 20.30 a Palazzo Pesce va in scena il Kaleidoscope Guitar Duo insieme a Pablo Montagne e Nando Di Modugno.



Un concerto in Puglia che fonde composizione, scrittura e improvvisazione: sonorità ritmiche rock-progressive, musica dalle tessiture minimaliste e l’attitudine estemporanea del jazz contemporaneo confluiscono nel dialogo continuo fra le due chitarre classiche, cui vengono affidati i brani in programma dei due stessi artisti sul palco: Pablo Montagne, nel 2011 segnalato dalla rivista «Insound» fra i migliori primi tre chitarristi acustici italiani e inserito nel libro “Visionary Guitars. Interviste a 12 chitarristi contemporanei” di Andrea Aguzzi, che dopo il Diploma di II livello in Chitarra ad indirizzo solistico con massimo dei voti e lode al Conservatorio Rota di Monopoli, si è dedicato con tocco originale all’improvvisazione e alla composizione, vantando una discografia che ha ottenuto reazioni entusiastiche di critica e riviste specializzate e un’attività concertistica che lo porta a collaborare con artisti come Michael Riessler, Adolfo La Volpe, Beñat Achiary e Kaija Saariaho, e Nando Di Modugno, docente di Chitarra presso il Conservatorio Piccinni di Bari, dove ha conseguito il diploma con lode con Linda Calsolaro già alunna di Andres Segovia, perfezionamento con illustri esponenti della scuola spagnola da Alirio Diaz a Josè Tomas e Oscar Ghiglia, una appassionata curiosità per la letteratura chitarristica delle varie epoche storiche e una carriera internazionale che lo vede esibirsi in tutto il mondo e collaborare con artisti del calibro di Ennio Morricone, Nicola Piovani e Fabrizio Bosso, e che lo ha portato a incidere numerosi cd da solista e con orchestra.



Una serata in bilico fra sonorità rarefatte e atmosfere passionali guidati da un duo d’eccezione, ospiti in esclusiva nella dimora nobiliare nel cuore di Mola di Bari.