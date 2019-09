BariBlu: ripartenza sprint con l'esibizione live del pianista Luca Cianciotta direttamente dal Bari Piano Festival

Le vacanze estive stanno volgendo al termine, ma il ritorno alla vita di sempre per qualcuno è più traumatico che per altri, e allora ecco le nuove iniziarive nel mese di settembre. Il centro commerciale Bariblu nell’ambito del progetto di punta di quest’anno il “bariblu❤music”, presenta un altro evento esclusivo. Direttamente dal Bari Piano Festival, di cui il centro commerciale è partner, l’esibizione Live del pianista Luca Cianciotta domenica 8 settembre 2019 alle ore 19:00 nell’area food. Il giovanissimo artista, allievo del maestro Luigi Ceci al Conservatorio Piccinni, ha ricevuto prestigiosi premi, come il 1° Premio assoluto al Concorso internazionale di Pianoforte CAT. C “I colori dell’arte” e il 1° premio al Concorso nazionale di Pianoforte – 95/100 CAT. C “Igor Strawinsky”. Ma non finisce qui, terminate le vacanze arriva il back to school, ovvero il periodo di preparazione al rientro ai banchi di scuola, e al centro commerciale Bariblu domenica 22 settembre ad accogliere i piccoli ospiti ci sarà la mascotte Bing. Il mitico coniglietto, che ha fatto breccia nei cuori dei più piccoli che vivono le sue azioni quotidiane attraverso lo schermo come fossero quelle di un compagno di giochi, sarà presente nei pressi di Magicabula, al piano terra, nei seguenti orari: 11:00 – 12:30; 16:00- 20:30, con un’uscita ogni ora. Insomma una ripartenza sprint della nuova stagione, per le famiglie che finite le vacanze riprendono la quotidianità.