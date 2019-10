Apuliae suite, a Bitonto la seconda tappa del tour: il progetto discografico inedito di Fasciano e Tarantino, sostenuto da Puglia Sounds

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Un sound moderno, un percorso di ascolto emozionante e introspettivo attraverso composizioni ispirate ai paesaggi e alla storia della Puglia: è questo il cuore del progetto Apuliae Suite, tra i vincitori del bando Puglia Sounds Record 2019. Dopo lo straordinario successo della prima, domenica scorsa presso il Museo Nazionale Archeologico di Egnazia, sbarca in provincia di Bari il progetto degli artisti Roberto Fasciano (pianoforte) e Luciano Tarantino (violoncello), quest'ultimo tra i prossimi ospiti del prestigioso Festival Violoncellistico Internazionale “Alfredo Piatti”. Sarà la Galleria Nazionale della Puglia “Devanna” di Bitonto, sabato 19 alle ore 17, ad ospitare la presentazione del progetto dei due talentuosi artisti pugliesi, professionisti apprezzati, colleghi presso l'Istituto "Rocca-Bovio-Palumbo" di Trani, che insieme condividono l'amore per la musica, per la ricerca e per la didattica. L'inedito progetto discografico, composto da Fasciano, è nato per merito della programmazione regionale di Puglia Sounds Record e vedrà una serie di appuntamenti dal vivo nei poli museali di Puglia e Basilicata. Prossimi appuntamenti del tour di concerti “Apuliae Suite” in Basilicata: il 26 a Sasso di Castalda e il 31 a Maratea, prima di tornare in Puglia.

