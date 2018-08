Alba di suoni e colori a Torre Quetta: Cesare Picco incanta per il Bari Piano Festival

Le note suonate dal talento di Cesare Picco tra il blu del mare e l'azzurro sempre più chiaro del cielo all'alba, sulla spiaggia di Torre Quetta gremita di baresi e turisti. Uno spettacolo suggestivo per il Bari Piano Festival che ha proposto, come lo scorso anno, un emozionante concerto alle 6 del mattino che ha inaugurato la rassegna pianistica in programma fino al prossimo 2 settembre. Picco, artista di fama internazionale che spazia tra jazz, world music e contaminazioni colte, ha egregiamente sostituito Michael Nyman il quale, per "gravi motivi personali", ha dovuto rinunciare all'appuntamento barese. Il Festival proseguirà questo pomeriggio, dalle 19.30, al parco 2 Giugno con una 'maratona' pianistica al centro 'Futura' e, domani con il concerto gratuito di Anthony De Mare sul sagrato della Basilica di San Nicola