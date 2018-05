Concorso Arezzo Wave Band 2018. finali provinciali Bari 8-9-15 maggio – Fix It Live

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il concorso per musicisti emergenti Arezzo Wave Band è giunto come ogni anno alla sua fase live. Anche in Puglia si stanno svolgendo, in ogni provincia, le selezioni delle band che hanno partecipato al concorso. Per la provincia di Bari le date di selezione, contro corrente per la concomitanza con la consueta festa di San Nicola, si terranno l’8, il 9 ed il 15 maggio presso il Fix It Live. In scena ci saranno dodici band che si sfideranno per conquistare il posto nella finale regionale, che si terrà i primi di giugno. L’8 maggio saranno di scena: Bariche, Le Bande Nere, Tallulah, Brauns, Witty Ticky Ray. Il 9 maggio: Gerardo Tango, Mun, Walter Celi Duo, Funk You. In chiusura il 15 maggio suoneranno: The Roots Corporal, Scappate, Raft. Durante l’ultima di queste tre serate avremo il verdetto della giuria, formata da esperti e professionisti, coordinata dal responsabile regionale Carlo Chicco. La posta in palio è alta: i vincitori delle selezioni regionali saranno inseriti in un calendario nazionale, costruito in collaborazione con i migliori club regionali che danno spazio alla musica live emergente. Oltre 400 band suoneranno dal vivo in una delle 20 date in calendario. Ma questa prima esibizione per alcune band sarà solo il trampolino di lancio per suonare nei festival più importanti d’Italia e d’Europa. A decretare quali band potranno accedere alla seconda parte del concorso Arezzo Wave sarà una giuria di addetti ai lavori, composta da musicisti come Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Erriquez della Bandabardò, Petra Magoni, DJ Ralf, manager, giornalisti, operatori musicali italiani e stranieri. I migliori finalisti si aggiudicano una lunga serie di premi : - partecipazione a festival nazionali e internazionali - realizzazione di un videoclip e 2 giornate in studio di registrazione, in collaborazione con IndiePendente e Mat Top Films - realizzazione di una compilation, in collaborazione con DOC Live - sconti e opportunità in collaborazione con Tunecore - un premio in denaro in collaborazione con la Società Italiana Autori ed Editori Tra i festival che ospiteranno le band che superano le selezioni ci sono: Collisioni, Home Festival, Pollino Music Festival, Metaponto Beach Festival, SMIAF San Marino e, in collaborazione con KeepOn, Albori Music Festival, Suoni di Marca, Eco Sound Fest, Nuove Impressioni, Mish Mash Festival e Cinzella Festival. A questi si aggiunge quest’anno un nuovo amico, Rockin’1000, che offre la possibilità di suonare all’interno della prossima edizione della più grande “Rock Band al mondo”! Con Arezzo Wave si ha l’opportunità di partecipare anche ad altri Festival amici, i più importanti d’Europa, dall’Olanda alla Spagna, dal Portogallo alla Francia, dove verranno portate le migliori proposte del concorso. Le selezioni Arezzo Wave Provinciali per Bari si svolgeranno l’8, 9 e 15 maggio presso il Fix It Live, in via Quarto a Bari. Ingresso libero, inizio live alle 22. Media Partner di questa edizione l’Ass. Microsolco e la Fondazione Arezzo Wave. Info pagina ufficiale Facebook Arezzo Wave Puglia.