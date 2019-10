D'amore, di passione e di tango [omaggio ad Astor Piazzolla] a Palazzo Pesce

Sabato 21 marzo 2020 alle ore 20.30 a Palazzo Pesce si declineranno le molteplici sfumature del sentimento che fa girare il mondo con “D’amore, di Passione e di Tango” insieme alla voce di Lisa Manosperti e al pianoforte di Rosario Mastroserio.



Un concerto in Puglia per rendere omaggio a Astor Piazzolla, uno dei musicisti più importanti della seconda metà del XX secolo, colui che ha riformato il tango riportandolo alla ribalta del mondo intero. Amato dal pubblico e contestato dai puristi, che lo definirono “l’assassino del Tango”, Piazzolla è l’autore di alcune delle melodie più intense e struggenti, avvolte in quella saudade tipica del Sudamerica. E che riecheggeranno fra le pareti affrescate della Sala Etrusca grazie a due artisti d’eccezione del calibro di Lisa Manosperti, Laurea in Canto e Musica Jazz presso il Conservatorio Piccinni di Bari con il massimo dei voti, un perfezionamento mirato a conoscere la voce anche come strumento anatomico, una carriera internazionale al fianco di artisti come Charlie Hoellering, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso e Bobby Mc Ferrin, e inserita dalla rivista «Jazzit» tra le migliori dieci cantanti jazz italiane, e Rosario Mastroserio, docente di Pianoforte al Conservatorio Piccinni di Bari, “visiting professor” di Storia della musica all’Università di Middlebury in Usa, una carriera in tutto il mondo e ritenuto uno dei migliori interpreti della musica di Astor Piazzolla.



Ticket 10 euro (intero) – 5 euro (ridotto under 26)