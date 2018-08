Eugenio Finardi ad Alberobello per 'FestiArts'

Nasce nel magico paese di Alberobello, patrimonio Unesco, la prima edizione di “FestivArts”, contenitore culturale che omaggia i big del panorama artistico nazionale ed internazionale, organizzato dal Comune di Alberobello in collaborazione con Domi Ciliberti, responsabile marketing e comunicazione, e Pino Savino, direttore artistico, che ospiterà il Maestro Eugenio Finardi, dopo aver accolto Giancarlo Giannini (11 luglio) ed i Dire Straits Legacy (31 luglio).



Il 7 Agosto sarà la volta del Maestro Eugenio Finardi e del suo speciale “Finardimente in duo”, uno spettacolo ricco e sempre nuovo in cui il cantautore ribelle si interroga sul significato della Verità nell’Arte. Un progetto intimo e coinvolgente in cui Finardi, accompagnato dal chitarrista Giovanni Maggiore (alias Giuvazza), promettente cantautore e affermato musicista della scena torinese, affronta il suo vasto repertorio assecondando i propri umori e quelli del pubblico, col quale stabilisce un rapporto profondo e spontaneo lasciandolo con l’impressione di esserne stato l’interlocutore diretto, senza mediazioni o ostacoli. Un format inedito attraverso il quale emergeranno le sfaccettature umane del grande cantautore Eugenio Finardi.



Crocevia delle varie espressioni della creatività umana, FestivArts è stato ideato per divenire evento attrattivo per esponenti di rilievo del panorama musicale, teatrale e cinematografico. L’obiettivo è quello di offrire preziosi momenti di contatto diretto con il pubblico, rilanciando la sfida di una cultura possibile e per tutti.



FestivArts Alberobello, la bellezza dell'arte in ogni sua forma.



Gli eventi in programma sono liberi. Non è richiesta prenotazione.

Disponibilità di posti a sedere limitata.