Experimenta, due serate di musica a Polignano a Mare

Prosegue giovedì 2 e venerdì 3 agosto la XX edizione di “Experimenta”, che torna a Polignano a Mare (in Piazza San Benedetto) con le sue caratteristiche di rassegna multicodice volta ad andare oltre la musica con installazioni, teatro e mostre visuals. Negli ultimi anni “Experimenta”, organizzata dalla cooperativa A/Herostrato in collaborazione con Time Zones e diretta da Tommaso Liuzzi, si è candidata come piattaforma di indagine alla ricerca di zone intelligenti e originali della scena musicale pugliese. Continua, quindi, anche quest’anno questa combinazione di grandi nomi con tutto ciò che ci gira intorno.

Con i live del 2 e 3 agosto si passa, infatti, da una ricognizione nel rap rabbioso della giovane crew dei 16 Monkey Armata a quello fortemente contaminato di ritmi afro del camerunese William Sassene con i Tukurù. Al centro di queste due giornate sarà il Mediterraneo il protagonista assoluto, come in questi giorni lo è per la storia del nostro Paese e dell’Europa.

Seguirà l’urlo dei Medina Box, la giovane band che sembra letteralmente navigare con i suoi suoni lungo le sponde di questo specchio purtroppo lucente di dolore. La talentuosissima band salentina dei Kerkim dà invece un’originalissima lettura dei suoni dei Balcani fino ad arrivare a sinuosi riarrangiamenti di alcune delle cose “più pugliesi” del compositore francese Renè Aubry.

Special guest di questo capitolo tutto dedicato ai suoni del Mediterraneo sarà il grande virtuoso del liuto, il siriano Khyam Allami, uno dei tanti uomini in fuga dei nostri tempi che non ha dimenticato di portare con sé il suo strumento. Una rilettura della tradizione irachena – di cui è discendente per stirpe, lieve e poetica –. l’eco di culture millenarie in questa musica che oggi diventa il racconto del dolore e della sofferenza che sembrano non voler finire mai per queste genti.

In queste due serate nella piazza San Benedetto come negli ultimi anni la sezione dedicata ai video curata da l’artista argentina Guillermina De Gennaro: #VISUAL EFFECTS#. “Saccheggio ragionato” tra le immagini di videomaker, videoartisti e visualist di ultima generazione.



PROGRAMMA



Giovedì 2 agosto – Piazza San Benedetto

h. 21.30 16 MONKEYS ARMATA

Moreno Scimmiotto, Francesco Anansi, Era Eraess, RMNT e Cappello, ovvero 16 Monkeys Armata, è un progetto rap-core elettronico sperimentale che accomuna un ampio spettro di sonorità del panorama musicale underground del nostro territorio. Dopo tanto lavoro sotterraneo il gruppo ha spiccato il volo con l’intelligente incisione per l’etichetta “Goodfellas”. Del cd che porta proprio il nome del gruppo “16 Monkey Armata” supportato da due “potenti” video e dalla rabbia che gli deriva dal quotidiano scontro di una realtà sempre più ostile verso chi è giovane, 16 M.A. sono uno dei prodotti più autentici della scena rap pugliese.



h 22 KERKIM

Il progetto Kërkim nasce a Lecce nel novembre del 2012 sulla scia di un percorso di ricerca musicale che vuole legare tutte le terre del bacino del Mediterraneo attraverso lo studio delle sonorità: musica mediorientale, flamenco, Balkan, folk salentino e campano, Grecia e Albania. Da quest’ultima terra prende il nome, nel suo significato di ricerca e osservazione, un continuo movimento reso possibile dal dialogo, essenza della world music. Un viaggio che attraversa la Croazia, fa tappa in Macedonia e dalle fisarmoniche Rom arriva ai clarinetti turchi, saluta la Grecia e infine torna in Italia con una piccola sosta anche in Francia.

Venerdì 3 agosto – Piazza San Benedetto

h. 21 KHYAM ALLAMI (Siria)

Khyam Allami virtuoso del liuto è un musicista e compositore nato a Damasco nel 1981 da discendenza irachena. Emigrante (come molti di questi tempi) é poi approdato molto giovane a Londra. Suona l’oud e si occupa di musica araba. Nel 2010 ha ottenuto la borsa “World Routes Academy” assegnata dalla Bbc, che gli ha consentito la preziosa collaborazione con il famoso chitarrista e cantante iracheno Ilham Al Madfai che ha dato slancio alla sua carriera. Resonance/Dissonance è la sua ultima incisione.



h. 21.30 MEDINA BOX

Il saper guardare lontano in musica è una grande qualità, Medina Box lo hanno fatto. Beppe Marchionna (chitarra ritmica), Filomena De Leo (voce) Aldo “Manbass” Paparella (basso), Gianpiero Sorice (chitarra solista) Graziana “Grand’Iosa” Aceto (violino), propongono suoni che vengono da lontano e si coniugano perfettamente con la loro identità nostrana. La voce della De Leo sa essere un pugno nello stomaco e una lieve carezza, la rabbia il disagio di chi non si arrende alla disumanità dell’umanità i temi di questo bellissimo connubio.



h. 22.30 TUKURÙ

Gruppo che nasce a Bari mettendo insieme esperienze molto diverse fra loro: musicisti di estrazione rock, di scuola classica con la particolare vocalità di William Sassene rapper africano di base a Parigi e ora in procinto di stabilirsi in Puglia. Alla vigilia dell’uscita discografica, con coraggio il gruppo ha intrapreso un percorso fatto fondamentalmente di esibizioni live, mescolando i differenti percorsi musicali con un risultato molto convincente. Il progetto va quindi precisandosi e affinandosi sempre per l’impatto nelle esibizioni e per la capacità di restare fuori dagli schemi.