I concerti del lunedì

ACCADEMIA DEI CAMERISTI

XIX Stagione di musica da camera 2017-2018

I CONCERTI DEL LUNEDI' LUNEDI’ 19 FEBBRAIO 2018 ore 20.30 Auditorium Vallisa, Piazza ferrarese 4





D.SOSTAKOVIC Trio in do min. op.8

M.CASTELNUOVO-TEDESCO Trio in sol min. op.70

B.SMETANA Trio in sol min. op.15

Federico Piccotti violino

Gianluca Montaruli violoncello

Alberto Dalgo pianoforte





Due opere fondamentali del repertorio cameristico per trio con pianoforte incastonano il Trio in sol min. op.70 del compositore italiano Mario Castelnuovo-Tedesco, opera di ampie dimensioni dal carattere rapsodico e di chiara matrice romantica. Il Trio in do min. op 8 (1923) porta la firma di un diciasettenne ricco di promesse, il russo Dmitrij Sostakovic : il brano è in un unico movimento dalla classica forma-sonata il cui tema d’inizio affidato al violoncello funge da leitmotiv nel corso dell’opera fortemente rapsodica nei tempi e nelle atmosfere. Il programma si completa con lo struggente Trio in sol min. op.15 (1855) del compositore boemo Bedrich Smetana, opera tragica, a tratti elegiaca, a tratti funebre, creata sull’onda emozionale per la prematura scomparsa della primogenita del musicista. L’ampiezza e la ciclicità dei temi, la densa scrittura pianistica e l’andamento rapsodico sono di sicuro impatto emotivo. L’esecuzione è affidata, come sempre, a giovani eccellenti interpreti: Federico Piccotti al violino, Gianluca Montaruli al violoncello e Alberto Dalgo al pianoforte, distintisi in varie competizioni internazionali e sicuramente avviati ad una carriera di successo. Il concerto si replica martedì 20 febbraio (ore 20,30) nel Teatro Sociale di Fasano (Brindisi) per l’VIII Stagione di Concerti e giovedì 22 febbraio (ore 20,00) nell’Hotel de Galliffet , sede dell’Istituto Italiano di cultura di Parigi.





Biglietti: Intero € 10,00 studenti € 5,00 over 65 e diversamente abili € 6,00 info 3477712034 www.accademiadeicameristi.com