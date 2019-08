I Maltesi - Tributo a De Andrè

Martedi 27 Agosto Bitritto, Piazza Moro, ingresso libero I MALTESI “OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE’”. L'idea di proporre un tributo a Fabrizio De André nasce per la smisurata passione che lega indistintamente tutti i componenti della Band alla musica del grande cantautore genovese. Indubbiamente, la straordinaria somiglianza della voce di Dario Di Stefano è il valore aggiunto per un ensemble che ripropone fedelmente gli arrangiamenti originali, nonché quelli (splendidi e molto ricercati) dell'ultimo tour di De André. Maltesi hanno in repertorio più di 60 brani della discografia di De André e, oltre a proporre una scaletta classica che comprenda Bocca di Rosa, Andrea, Il Pescatore, Un Giudice, La guerra di Piero, Volta la Carta per concerti di piazza in cui il pubblico "vuole sentire" i grandi classici, offrono situazioni assai particolari nelle quali eseguono integralmente interi album. Parliamo – in particolare - di "Non al denaro, non all'amore, nè al cielo" e "La buona novella". Line up: Dario Di Stefano – voce e armonica a bocca, Roberto Antonacci - chitarra classica, acustica, elettrica e cori, Giuseppe Bruni – batteria e loops, Francesco Corallo - chitarra classica, acustica e cori, Lorenzo "Freccia" D'Urso – tastiera, chitarre, bouzouki e cori, Angelo Verbena - basso, contrabbasso e armonica a bocca, Michele De Luisi – violino e mandolino, Pierpaolo Mingolla - fisarmonica e Marika Zingaro – voce e percussioni.