In Taberna [Musica medievale con strumenti d'epoca] a Palazzo Pesce

Sabato 16 novembre 2019 alle ore 20.30 a Palazzo Pesce l’Ensemble Concentus inneggia al vino e alle sue gioie con lo spettacolo “In Taberna”.



Un concerto in Puglia per fare un viaggio tra il Nord e il Sud dell’Europa con musiche medievali, vocali e strumentali, eseguite con copie fedeli degli strumenti d’epoca e cantate nelle antiche lingue originali, dedicate al nettare degli dei e ai fumi inebrianti che da esso derivano. Un’antica taverna, una tavola imbandita, commensali che brindano al lieto vivere, canti in onore di Bacco e Venere: questi gli elementi intorno ai quali prenderà vita un programma musicale in gran parte goliardico, che vede affiancarsi brani tratti dai “Carmina Burana” (XIII sec.), una raccolta di canti proveniente dalla Baviera, ad altre musiche accomunate dalla tematica del piacere, dei vizi e delle virtù, provenienti da raccolte e codici di tutta Europa, tra cui alcuni canti dedicati alla Festa dei Folli, una celebrazione medievale del nord della Francia durante la quale, per un solo giorno, i chierici eseguivano parodie dei riti ecclesiastici ed era consentito al popolo di burlarsi dei potenti con i cosiddetti “riti di rovesciamento”.



Protagonisti fra le pareti affrescate della Sala etrusca della dimora nobiliare nel cuore di Mola di Bari saranno alcune “maschere” tipiche del Medioevo: il pellegrino, il cavaliere, il trovatore, la dama, l’ancella, il gaudente, la malmaritata.



Una serata fatta di leggerezza, brio e riflessioni agrodolci, in cui ad affascinare il pubblico sarà un’umanità variegata di uomini e donne fortemente legati alla vita e alle sue esultanze. Perché il vino lenisce ogni dolore, rende le persone loquaci e ardite, accende gli animi e predispone tutti ai piaceri sensuali.