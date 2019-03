Jam session - Improvvisamente al Pellicano pub di Bari

Appuntamento di marzo con le Jam Session targate ImprovvisaMente presso il Pellicano Pub di Bari. L'ingresso al locale e la partecipazione alla jam session sono liberi e aperti a musicisti di qualsiasi genere. Presente un palco allestito e completo di batteria acustica, 2 ampli chitarra, ampli basso, tastiera, microfonazione e impianto voce. Sarà possibile partecipare con formazioni consolidate (set da 15 minuti circa) o con formazioni arrangiate al momento da singoli musicisti presenti in sala.





Per prenotarsi alla jam o per maggiori informazioni:

WhatsApp - 320 7952633

https://www.facebook.com/events/1279984785482959/