Agosto in musica a “Il libro possibile caffè”

L'inarrestabile team dell’Associazione culturale Artes ha preparato un cartellone di imperdibili serate musicali, per tutto il mese di agosto.

Ogni venerdì, alle 21.30, nella nuova sede de Il libro possibile caffè, in Piazza Caduti di Via Fani, Polignano a Mare, appuntamento con i musicisti più apprezzati in tutta la Puglia.

Concerti live, che attraversano il vasto panorama musicale internazionale, eseguiti da professionisti del settore, sotto il magico gazebo ricoperto di buganville del caffè letterario.

Alla direzione artistica: Giuseppe Delre, cantante, compositore e docente di canto pop-rock presso il Conservatorio "N. Rota" di Monopoli.

Non manca il servizio bar, per gustare drink e tipicità pugliesi.

Il programma

3 agosto - Cuore Italiano

Beppe Delre: Voce e chitarra

Michele Campobasso: piano

Fabio Delle foglie: batteria

Un viaggio tra le più belle melodie del XX secolo. Grandi classici della musica italiana: “L’Immensità”, “Io che amo solo te” , “Prendila così”, “Futura”, “L’immensità”, “Almeno tu nell’universo”, “ E se domani”, “Guarda Che Luna”, “Caruso”, “Estate” e tanti altri. In aggiunta, alcuni brani della produzione di Beppe Delre.

10 agosto - Dino Plasmati Trio, Brasilian & American Standards

Dino Plasmati: chitarra

Vittorio Palmisano: hammond

Marcello Nisi: percussioni

Il trio spazia da brani originali di Dino Plasmati, a brani di Porter, Mingus, Coleman, Monk, e altri ancora.

17 agosto – Rimmel, tributo ai cantautori italiani

Gianluca De vivo: voce e chitarra

Omaggio ai più grandi cantautori italiani di tutti i tempi. Da Francesco De Gregori a Fabrizio De Andrè, passando per Lucio Dalla, Rino Gaetano, Lucio Battisti, Ivano Fossati, Edoardo Bennato, Domenico Modugno. Il repertorio comprende brani come: Generale, Rimmel, Bocca di Rosa, 4 marzo 1943, A mano a mano, Il mio canto libero e molti altri.

24 agosto – Magic Sun

Gerardo Tango: chitarra e voce Dado Penta : basso e voce Teo Carriero: batteria e voce

Rilettura di grandi classici della controcultura e del movimento flower-power della fine degli anni ’60: dai Doors ai Beatles , da Dylan agli Stones passando per Janis Joplin, Donovan, gli Who, i Led Zeppelin.

31 agosto – Freedom jazz dance

Alberto Iovene: pianoforte

Francesco Lomangino: sax e flauto

Atmosfere esotiche con “Freedom Jazz Dance”: i grandi temi della musica afroamericana, caratterizzati da arrangiamenti originali e brani inediti.

Appuntamento con la musica live, ogni venerdì di agosto, 21.30, a Il libro possibile caffè, Polignano a Mare.

L'ingresso è libero.