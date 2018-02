'Lo Stato Sociale' fa cantare Feltrinelli: store gremito per la band rivelazione di Sanremo

Da 'Sono così indie' ai successi dei loro ultimi album: i ragazzi de Lo Stato Sociale hanno fatto divertire, questo pomeriggio, la libreria 'Feltrinelli' di Bari. In tanti hanno affollato lo store di via Melo per incontrare la band nata qualche anno fa a Bologna, ascoltare gli ultimi brani e scattare foto oltre all'immancabile firma-copie, promuovendo l'ultimo disco 'Amore, lavoro e altri miti da sfatare'. 'Lo Stato Sociale' ha quasi trionfato (ottenendo un secondo posto) al Festival di Sanremo con 'Una vita in vacanza', canzone che sta sbancando in radio ed è in cima alle classifiche di vendita.