Lounge skin trio live al Mad

I Lounge Skin nascono dall'incontro di tre musicisti baresi con la passione per la musica in tutte le sue forme: Paola Pennacchia, cantante versatile dalle varie sfaccettature (spazia dall'opera alla dance, dal rock al metal, fino alla bossa, al jazz, ed altro, ex corista di Roberta Faccani dei Matia Bazar e di Tony Esposito), Danilo Giuliani pianista di impronta jazz che riesce con gran facilità a passare da un genere all'altro, dalla musica classica al pop, fino all'rnb e Giorgio Finestrone (Umbria Jazz, Sanremo), batterista e percussionista con alle spalle una forte esperienza su palchi jazz e collaborazioni nazionali ed internazionali sia nel mondo del jazz e nel mondo del dance music. I Lounge Skin vi faranno rilassare e divertire allo stesso tempo con le più belle canzoni del panorama swing italiano, bossa, rivisitate in una chiave assolutamente non convenzionale. Non mancate! A seguire dj set Fabio lisco